加反對黨領袖呼籲因人權顧慮抵制北京冬奧會

繼2月2日美國7位共和黨參議員在美國會參議院提出議案，敦促華盛頓抵制北京2022年冬季奧運會後，共和黨眾議員沃爾茲（Mike Waltz）15日也在眾議院提出抵制北京冬奧會的議案。他表示，“美國不能埋沒良心，讓運動員參與由殘酷的獨裁政權所舉辦的運動會”。隨後，加拿大保守黨領袖奧圖爾（Erin O'Toole）16日亦呼籲，將2022年冬奧會遷出北京。他指出，原因是出於就中國政府對待其穆斯林少數民族等人權問題的顧慮。

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此前，佛羅里達州聯邦參議員斯科特(Rick Scott) 等七名共和黨參議員提出動議，敦促國際奧委會重新競標2022年冬奧會，以便它們能夠 “由一個承認和尊重人權的國家主辦”。聲明寫道，“中國正在對新疆的維吾爾人進行種族滅絕，限制香港人的人權，並威脅台灣。不應該允許共產中國舉辦2022年奧運會，同時又經營集中營，侵犯人權，系統性地壓迫香港人民”。白宮發言人普薩基（Jen Psaki）曾對此向媒體表示，“我沒有任何更新的消息給你，也沒有改變我們對北京奧運會的態度。”

共和黨眾議員沃爾茲（Mike Waltz）15日在眾院也提出一項決議，要敦促美國奧委會“提議將2022年冬季奧運會轉移到中華人民共和國境外其他地點”，並稱如果提議被國際奧委會拒絕， “美國奧委會和其他國家的奧委會應退出2022年冬奧會。”此外，加拿大保守黨領袖奧圖爾16日在《多倫多星報》發表評論文章表示，“我們必須維護加拿大的價值觀，反對在共產中國舉辦2022年奧運會。我們應該與我們的盟友合作，將奧運會遷移到其他地方。”

奧圖爾在這篇題為“決不能讓中國舉辦2022年奧運會”的文章中寫道，“加拿大必須呼籲國際奧委會將2022年冬奧會遷出中國。這不是加拿大第一次在世界舞台上發揮領導作用，意味着要冒着風險為人類尊嚴站台。1985年，在聯合國大會外的走廊上，布賴恩·馬爾羅尼（Brian Mulroney，加拿大前總理）在他的演講中加了幾句話。這些話被外交部官員刪掉了。”奧圖爾稱，“馬爾羅尼走進了大廳，使加拿大站在了歷史的正確一邊。他揭露了種族隔離的本質。他為此威脅到了英聯邦內部的經濟關係。他沒有追隨里根或撒切爾夫人，加拿大最親密的兩個盟友，因為他們當時都不願意採取同樣的立場。此刻，就像那次一樣，是加拿大領導力的時刻。正如時任總理馬爾羅尼幾年後所說的那樣。‘支持人類尊嚴的運動已經不可逆轉了’，‘而且必須再次這樣做’。”

奧圖爾稱，“新疆正在發生種族滅絕。中國駐華盛頓大使館最近在社交媒體上吹噓正在採取強制絕育措施，甚至把維吾爾族婦女稱為‘造嬰機器’。中國政府官方代理人的這一可怕言論所依據的假設是，他們反對製造更多的維吾爾族穆斯林兒童。不可能得出其他結論。”他稱，“沒有人希望運動員付出代價，但我們會對共產黨政權在新疆的種族滅絕視而不見，從而玷污這一重要全球活動的價值。我們不會在盧旺達舉行奧運會，因為圖西人正在被屠殺。斯雷布雷尼察事件後，我們不會在貝爾格萊德舉辦奧運會，而現在認為我們應該在北京舉辦奧運會，這絕對是一場鬧劇。”他稱，“中國正在進行種族滅絕。它在香港建立了一個警察政權。它綁架了兩名加拿大人，並將他們扣為人質，在沒有任何理由或正當程序的情況下扣留了兩年。”

奧圖爾稱，“我們應該毫不猶豫地指出，一個做這些事情的國家不能將加拿大國旗用於一個為期兩周的體育賽事，而這個賽事將被用來在世界舞台上宣傳自己。如果我們允許這種情況發生，那麼我們的國旗就毫無象徵意義。有人會說，我們不應該把政治注入奧運會。或者有人認為，如果全世界都抵制1936年的奧運會，我們就不會從傑西·歐文斯那裡受益。美國人在納粹德國的奧運會上取得的田徑比賽勝利，意味着一個黑人登上了領獎台，獲得了四枚金牌，與希特勒卑劣的白人至上政策形成了強烈的對比。”他說，“然而，這一重要時刻並沒有阻止這些奧運會成為一個不久將開始大規模滅絕歐洲猶太人的政權為期兩周的慶祝活動。”

奧圖爾稱，“也有人會重複老生常談的一句話：疏遠中國只會鼓勵更壞的行為。這種要求參與的理由並不是對穩定的世界秩序的某種持久關注。而是對一個擁有十幾億人口的市場的冷酷、堅硬、上癮。僅此而已。我們是否準備在我們作為一個國家的價值觀上掛上 ‘出售 ’的牌子，或者對人類尊嚴的承認是否應該是不可逆轉的？”他說，“最近我們了解到，加拿大運動員在中國被告知哪些話可以說，哪些話不可以說，以免他們成為國家安全部隊的目標。1968年，約翰·卡洛斯和托米·史密斯在墨西哥城舉起了拳頭。如果我們的運動員在奧運會期間在中國的言論已經面臨限制，那麼2022年，中國政權可能會對那些利用領獎台聲援維吾爾族穆斯林的運動員做什麼？”

奧圖爾稱，“加拿大必須採取反對在中國舉辦2022年奧運會的立場。我們不需要單獨這樣做。我們應該與我們最親密的盟友合作，協調努力，將2022年奧運會改地舉辦。在這樣做的時候，我們可以提醒他們，加拿大已經並必須繼續發揮作用，儘早為人權和尊嚴採取立場”。他說，“世界不應該被剝奪2022年奧運會的機會。我們的運動員應該能夠參加比賽，打破記錄，衝破障礙。他們克服逆境的故事應該被廣泛分享。2022年的傑西·歐文斯、約翰·卡洛斯和托米·史密斯應該登上領獎台。這些歷史性的、強大的、鼓舞人心的事情必須發生。但不是在中國。”此外，受北京方面制裁的美國前國務卿蓬佩奧16日在接受福克斯新聞採訪時呼籲，國際奧委會為明年的冬奧會尋找另一個舉辦地。