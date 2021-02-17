愛沙尼亞對外情報局發表年度報告 警告“北京主導的沉默世界”

愛沙尼亞對外情報局（Välisluureamet）2月17日發表了《國際安全與愛沙尼亞2021》年度報告。報告描繪了一幅中國試圖壓制批評，並主導愛沙尼亞和其他民主國家的關鍵技術的局面。

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愛沙尼亞對外情報局在這份82頁的文件中，於末尾花了9頁的篇幅來描述“來自中國正在增加的壓力”。報告稱，“貫徹中國的外交政策理論，或者說建立'共同命運共同體'，將導致一個由北京主導的沉默世界。面對與西方日益加劇的對抗，中國的主要目標是在美國和歐洲之間製造分裂。”

報告中有關中國的部分強調，北京通過經濟槓桿、監視海外中國公民和培養當地精英，在西方進行影響力行動的能力越來越強。報告還警告說，中國領導層 “有一個明確的目標，就是讓世界依賴中國技術”，並提到了5G製造商華為和北鬥導航系統。

美國新聞網站Axios的報導指出，長期以來，俄羅斯一直是愛沙尼亞最大的安全擔憂，尤其是針對俄方軍事入侵的威脅。中國並不對愛沙尼亞構成直接軍事威脅。但在整個2010年代，愛沙尼亞對北京利用經濟脅迫達到地緣政治目的、其網絡間諜活動以及與俄羅斯日益增長的夥伴關係越來越警惕。今年的對外情報報告使用了迄今為止最嚴厲的語言。

位於愛沙尼亞首都塔林的，國際防務與安全中心愛沙尼亞外交政策研究所的研究員尤里斯（Frank Jüris）說，“愛沙尼亞最擔心的是，30年前讓愛沙尼亞重新獲得獨立的世界秩序，以及過去30年我們參與的繁榮和發展被瓦解。”他說，“我們的世界秩序被瓦解了。”

與同為歐盟成員國的德國、法國等大國相比，愛沙尼亞和捷克一樣，對北京行為的批評更加直言不諱。尤里斯稱，“這並不是歐洲小國第一次成為先鋒，引領正確的方向。主要是歐洲小國有過對付侵略性俄羅斯的經驗，才會對其他歐洲國家警告俄羅斯政權。”愛沙尼亞對外情報局負責人米克•馬蘭(Mikk Marran)周三在推特上寫道，“我們將繼續關注那些不遵守規則的人，並向大家通報。”