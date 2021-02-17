拜登透露與習近平通話內容：中國將為踐踏人權行為承擔後果

美國總統拜登2月16日參加活動時就應對新冠疫情大流行，振興美國經濟和移民政策改革等系列問題的態度表達了他的看法。他還表示，作為美國總統必須要為人權發聲，而中國將會為其踐踏人權行為承擔後果。

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拜登周二在威斯康辛州密爾沃基市參加了由美國有線電視新聞網（CNN）舉行的總統市民大會活動。拜登就應對新冠疫情大流行，振興美國經濟和移民政策改革等系列問題接受了主持人安德森·庫珀（Anderson Cooper）的問答。期間，庫伯向拜登提到，“據我所知，您剛與中國國家主席進行了交談。”美中兩國元首於華盛頓時間10日晚間通話。那是自拜登在11月美國總統大選中獲勝以來雙方首次通話。對此，拜登回答說，“是的，談了兩個小時”。庫伯問道，“維吾爾族人怎麼辦？中國的侵犯人權問題怎麼辦？”拜登說，“維吾爾人。我們必須為人權發聲。我們就是這樣的國家。我們不能 ；我對他的評論是，我很了解他，他也很了解我。我們進行了兩個小時的談話。”

庫伯追問拜登是否在通話中就維吾爾人問題與習近平交談，拜登給予肯定答覆。由於之前的話題是美國的移民和難民政策改革問題，拜登接著說，“這不是與難民太有關（的話題），但我談到了它。我說，你看，中國領導人，如果你對中國歷史有所了解的話，中國被外部世界傷害的時候，總是在他們國內沒有統一的時候。”他補充說，“所以，習近平的核心，大大地誇大其詞，他的核心原則是，必須有一個統一的、嚴格控制的中國。而他所做的事情都是基於這個道理。我向他指出，如果美國總統不能體現美國的價值觀，那麼任何一個美國總統都不可能作為總統持續當下去”。

拜登說，“因此我說，這個想法，我不打算髮言反對他在香港的所作所為，他對中國西部山區維吾爾人的所作所為，還有台灣，試圖通過強硬的手段結束‘一中政策’（是不行的）。順便說一句，他說他明白了。”拜登續指，“在文化上，每個國家及其領導人都要遵循不同的規範。但是我的觀點是，當我在擔任副總統的時候，我和習見面回來和他一起旅行了17000英里，這也是我如何如此了解他的原因。在胡主席的要求下，不是開玩笑，他的前任胡主席和奧巴馬總統希望我們互相了解，因為他將要成為主席。”拜登說，“我回來說，中國要結束了他們的獨生子女政策，因為他們太排外了，他們不會讓其他人進來。而且退休的人比工作的人還多。當更多的人退休後，他們怎麼能維持經濟增長？”

庫伯追問，“不過，當你和習近平談及侵犯人權的問題時，這僅僅是，就美國而言，這是它的極限嗎？還是對中國有什麼實際的影響？”拜登表示，“中國將承擔後果。他也知道這一點。”他說，“我所做的是明確表示，事實上，我們將繼續在聯合國和其他對其態度有影響的機構中重申我們作為人權代言人的作用。中國正非常努力地想成為世界領袖，並獲得這個稱號。而要做到這一點，他們必須獲得其他國家的信任。”拜登指出，“而只要他們從事的是違背基本人權的活動，他們就很難做到這一點。”他稱，“但它比這更複雜得多。我不應該在電視上用10分鐘的時間來談論中國政策。” 拜登的這番話在推特等社交媒體上受到美國一些保守派人士的批評。他們將拜登的這番話解讀成他為北京鉗制自由、踐踏人權的行為辯解。