美國國防部審核全球軍力部署，重點應對中國

美聯社2月17日報導指，拜登政府在重新思考全球軍事力量的部署時，面臨著一個難題：如何在不從長期存在的中東威脅中退縮的情況下，更多地關注中國和俄羅斯。報導稱，這一問題而且要在五角大樓預算可能更精簡的情況下實現這一轉變。

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報導稱，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）在上任後幾天內，就下令進行為期一個月的 “全球態勢”審核。它將評估美國如何能夠最好地安排和支持其遠距離的部隊、武器、基地和聯盟網絡，以支持拜登總統的外交政策。據悉，這項審核是政府努力的一部分，目的是為一支仍陷於數十年中東衝突、面臨預算持平或下降、並努力解決種族主義和極端主義等內部問題的軍隊規畫一條道路。其結果可能會對美國軍方的首要任務產生長期影響：確保軍方在軍備控制不確定的時代做好戰爭準備。此外，美國在經歷特朗普政府執政後與盟友和夥伴的關係也被計算當中。

奧斯汀主導的審核與白宮尚未作出的決定密切相關，即是否履行上屆政府今年春天從阿富汗全面撤軍的承諾。而它與有關戰略核力量現代化的大金額問題是分開推進的。報導指，與特朗普政府一樣，拜登的國家安全團隊將中國，而非基地組織或伊斯蘭國組織等好戰極端分子視為頭號長期安全挑戰。但與他的前任不同，拜登認為美國對北約聯盟中的歐洲國家的承諾非常有價值。審核結果可能會導致美國在中東、歐洲和亞太的軍事部署發生重大轉變，儘管之前的美國政府也曾嘗試過這種變化，但成效有限。

例如，特朗普政府覺得必須在2019年向波斯灣地區增派數千名空軍和海軍部隊，以遏制其所謂對地區穩定的威脅。拜登最近幾天在伊拉克和阿富汗的暴力事件中看到了這個問題的提醒。這也可能意味着拜登擁抱軍事指揮官最近的努力，以尋求創新的方式部署部隊，不受永久基地的束縛，這些基地具有政治，財政和安全成本。報導提到，最近的一個例子是美國航母訪問越南港口。指揮官們認為，在較少的可預測周期內以較小的規模部署部隊，以保持中國的平衡是有價值的。與此同時，在拜登上任之前，變革的苗頭就已經出現。

去年12月，美國參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）將軍談了自己的看法，他認為技術和地緣政治的變化要求重新思考組織和部署部隊的舊模式。米利稱，美軍的生存將取決於能否適應中國的崛起、人工智能和機器人等技術的普及，以及新冠疫情大流行和氣候變化等非常規威脅的出現。他表示，“未來越小越好。一支幾乎看不見、摸不着的小力量，它處於不斷移動的狀態，並且分布廣泛，這將是一支可以生存的力量。”他強調，“如果你死了，你就無法完成任何目標。”

報導稱，奧斯汀上個月就美國在亞太地區的部隊定位提出了類似的、更狹隘的觀點。他在參議院確認提名聽證會上說，“毫無疑問，我們需要在印太地區建立一個更具彈性和分布式的部隊態勢，以應對中國的反干預能力和方法，並得到新的作戰概念的支持”。奧斯汀還指出，擔心在北極地區與俄羅斯競爭。他說，“這正在迅速成為一個地緣政治競爭的地區，我對俄羅斯在北極地區，以及全世界的軍事集結和侵略行為感到嚴重關切”。他稱，“同樣，我也對中國在該地區的意圖深感擔憂。”

報導指，這並不主張放棄美軍的大型海外基地。但它建議更多地強調將較小規模的部隊群體以較短的輪換方式部署到非傳統的目的地。這種轉變已經在進行中。例如，美國陸軍正在培養一支所謂的 “北極能力旅 ”士兵，作為加強對北方高地關注的一部分。該地區被視為潛在的爆發點，因為大國正在爭奪隨着冰層消退而更容易獲得的自然資源。同樣，美國空軍也將首次向北約盟友、俄羅斯的鄰國挪威派遣B-1遠程轟炸機。

報導還提到，紐約智庫外交關係委員會 (CFR)本月的一份報告稱，台灣是美中戰爭最有可能的導火索，這種具有可怕人類後果的前景 “應該引起拜登團隊的關注”。“數百萬美國人可能會死在兩個核武器國家之間的人類歷史上的第一次戰爭中，”報告說。華盛頓還對中國在拒絕參加任何國際核軍控談判的同時，努力實現核武庫的現代化並可能擴大核武庫表示擔憂。報導稱，美國在安全問題上對中國的關注銳化始於奧巴馬政府時期。特朗普政府更進一步，正式宣布中國和俄羅斯，而不是全球恐怖主義，是美國國家安全的首要威脅。

針對有聲音質疑這種轉變是否走得太遠，特朗普任內末期曾擔任代理國防部長的克里斯托弗·米勒（Christopher Miller）在受訪時表示，同意中國是關鍵的國家安全威脅。但他說，世界其他地方的美國指揮官告訴他，對中國的關注讓他們失去了所需的資源。米勒說，“所以我覺得是時候重新審視這件事，確保我們沒有造成任何意想不到的後果”。