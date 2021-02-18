奧斯汀首次參加北約防長會議：傳達美國將重振聯盟信息

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）2月17日出席了其上任後的首次北約國防部長視頻會議。他向與會的北約防長們傳達了，拜登政府將重振這一聯盟的信息。他亦指出，北約需要保護其供應鏈和技術不受“戰略競爭對手”的影響。

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美國國防部發言人約翰·柯比（John F. Kirby）介紹稱，第一場北約討論會涵蓋了威懾和防禦、負擔分擔，以及北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）提出的“北約2030倡議”所囊括的其他議題。他續指，第二場會議將討論“跨大西洋主義”、北約-歐盟關係、北約的復原力以及新興和破壞性技術等議題。柯比說，“奧斯汀防長重申了拜登總統的信息，即美國打算振興我們與聯盟的關係，我們對北約第五條（即集體防禦條款）的承諾仍然是鐵一般的。”

柯比補充道，“奧斯汀部長強調，北約最重要的任務是通過提出可信的威懾和強大的軍隊來保護我們的人口和領土”。他指出，奧斯汀在會上的發言超越了傳統的問題，強調北約需要保護供應鏈和技術不受 “戰略競爭對手”的影響。言下之意很明顯，現在是時候更多地擔心中俄的挑戰了。

會議之前，奧斯汀16日在《華盛頓郵報》的一篇專欄文章中強調，美國將重新全力支持北約，以及美國在保衛歐洲方面的傳統角色。他寫道，“對於國防部來說，這意味着派出一支可靠的部隊，準備好支持外交的艱苦工作。這也意味着與我們的盟友和合作夥伴密切合作，以確保我們的共同利益，並在國外促進我們的共同價值觀。簡單地說，我們無法單獨履行我們的責任，也不應該如此嘗試”。奧斯汀強調，美國願意與北約盟國“共同協商，共同決定，共同行動。”

周三會後，比利時駐北約大使帕斯卡爾·海曼（Pascal Heyman）在推特上寫道，“夜幕降臨北約總部，國防部長理事會第一天的會議圓滿結束”。他補充說，“亮點是一個強有力的奧斯汀部長的聲明，翻開新的一頁，振興聯盟，並重申鐵一般的第5條保證。”

法國國防部長佛羅倫薩·帕里（Florence Parly）亦在推特上表示，“北約部長級會議與美國新任國防部長奧斯汀一道參會。非常具有建設性的討論：我們都有振興聯盟的共同目標。法國將在這一盟友間的集體戰略思考工作中充分發揮作用。”