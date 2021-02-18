美國全國商會：若與中國全面脫鉤，美國將付出巨大代價

美國全國商會和經濟研究公司榮鼎諮詢(Rhodium Group)2月17日共同公布的一份研究報告指，如果新上任的拜登政府帶領美國與中國全面脫鉤，美國經濟可能會失去價值超過1萬億美元的生產和長期的全球競爭力。報告認為，針對性地與中國部分脫鉤，才能更好保護美國的安全和利益。

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在拜登政府表示正全面審核特朗普時期遺留的對華經貿政策之際，報告指出，如果美國與中國全面脫鉤，美國將會付出“令人不舒服”的高昂代價，美國的一些重要行業損失巨大。據悉，報告的題目為《理解美中脫鉤：宏觀趨勢和行業影響》。其從貿易、投資、人員交流和研發活動等四個方面，探討了美中全面脫鉤可能會給美國帶來的巨大損失。這些預計的損失包括：貿易方面，報告假定將25％的稅率擴大到涵蓋美中雙向貿易的所有物資，到2025年，美國的GDP總額將失去1900億美元。從投資角度來說，報告說，因為脫鉤，即便是減少一半在中國的直接投資，美國投資者每年將損失250億美元的資本收益。一次性整體損失將高達5000億美元。

在人員交流方面，報告提出，新冠疫情已經顯示了中國遊客的流失和（中國學生）教育支出的減少對美國經濟的影響。報告稱，如果人員交流的數字減少到疫情前的一半，在服務出口方面，美國每年的損失將高達150億到300億美元之間。據了解，這份長達92頁的報告的研究始於2019年，在新冠疫情大流行衝擊全球經濟之前。事實上，在特朗普任上美國全國商會曾多次表態，批評後者的對華貿易政策。美國全國商會主席杜諾惠(Tom Donohue)早在2018年7月中美貿易戰正盛之際，便向路透社批評特朗普加征對華貿易關稅說， “美國政府可能危及先前努力實現的經濟成果，我們應追求自由及公平貿易，但這不是正確做法。”

這份最新的報告亦指，全面脫鉤還會影響到美國的生產力和創造力。雖然在這方面量化比較難，但是報告解釋說，一旦美中脫鉤，美國企業在國內開展研發以支持在中國業務的情況會越來越少。同時，其他國家也會減少在美國進行研發以支持中國業務的活動。長此以往，供應鏈就會遠離美國企業，美國對風險投資的吸引力也會相應減少。報告具體考察了白宮在航空、半導體、化工和醫療設備行業廣泛政策的影響。例如，根據報告的分析，失去中國龐大的飛機市場，到2038年，美國將損失8750億美元。

半導體行業的情況類似，放棄中國市場意味着規模經濟和研發支出的減少，意味着美國在全球技術供應鏈網絡中的角色弱化，意味着一些半導體行業的“去美國化”，甚至激勵中國的“自給自足”。報告稱，如果美國結束對中國的銷售，美國半導體行業將損失830億美元，相當於損失12萬4千個就業機會。

報告另提及，美國在醫藥和化工行業與中國全面脫離也有問題。對於美國化工行業而言，脫鉤意味着在中國不斷增長的市場中，美國所佔份額變小，中國和其他國家經營多元化，遠離美國供應商。這也就意味着美國競爭力喪失和研發減少。對醫療設備行業來說，脫鉤不僅意味着重新配置供應鏈，成本增加，同時還意味着中國對最後產品和中間產品的限制，以及對美國出口的報復。

報告稱，從長遠來看，將美國企業與中國市場完全脫鉤，可能會對美國的全球領導地位產生更大的影響。榮鼎諮詢公司創始人榮大聶（Daniel Rosen）在周三的新聞發布會上說，相關的研究開始於2019年末，之所以要進行這樣的研究是因為有關美中脫鉤的說法甚囂塵上，所以，他們希望為美國計算脫鉤後的代價，加入數據，使有關脫鉤的討論變得更加理性和客觀。榮大聶還特別指出，上述的數字純粹從商業角度出發，並沒有將國家安全計算在內，而任何一個好的策略當然應該包括對國家安全的考量。

美國全國商會主席和美國全國商會亞洲事務高級副總裁傅瑞偉( Charles W. Freeman III )和美國全國商會大中華區主任王傑（Jeremie Waterman）在報告的前言中，敦促拜登政府應該儘快確定哪些區域不會對國家安全構成威脅，將其開放。他們表示，美國全國商會一直在倡導採取“平衡且理性的”辦法對待美中關係。

這個策略即能意識到擁有14億人口的中國市場的重要性，同時也能管控到中國政治和經濟模式不同的現實。商會支持以規則為基礎的經濟秩序，反對中國針對美國公司的不公平做法。此外，報告還提出，美國應與盟國一起，共同應對中國以國家為主導的經濟模式以及中國帶來的國家安全的擔憂，而不是單方面採取行動。報告認為，針對性的脫鉤應該更能得到盟友們的支持。