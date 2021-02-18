臉書叫板堪培拉，禁止澳洲用戶分享和閱讀新聞內容

美國社交媒體巨頭臉書2月17日表示，將禁止澳大利亞媒體和民眾在臉書上分享和閱讀澳洲媒體和國際媒體的新聞內容，以回應澳政府擬推出的媒體議價法案。對此，澳大利亞總理莫里森（Scott Morrison）回應指，來自臉書的這一決定將使其政府的立法決心變得更加堅定。

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在澳洲政府慶祝其全球首個媒體議價法案在澳大利亞聯邦議會眾議院通過後的一天，也是在默多克創辦的新聞集團與谷歌簽署全球協議，為其在澳大利亞、英國和美國的出版物中的新聞內容付費後的幾個小時，臉書方面出台了這一禁令。該最新法案是試圖讓谷歌和臉書等科技公司，為其平台上所使用的新聞內容付費的第一次嘗試。

據悉，谷歌已經與澳大利亞數十家出版商達成了媒體代碼之外的個別商業交易，包括澳媒第九娛樂公司和七西傳媒。據報道，這些交易每筆價值數千萬美元。臉書此前對於該立法動議一直比較安靜，直到周四齣招驚動了莫里森政府，進行了史無前例的整國性封殺。臉書在澳大利亞近2500萬的人口中擁有超過1800萬用戶。

臉書表示，為響應新法律，已決定限制澳大利亞出版商和用戶分享和查看新聞內容。這意味着，臉書限制了澳大利亞出版商在其用戶頁面上發布新聞內容，澳大利亞臉書用戶也無法查看來自國際發行商的新聞報道。此外，澳大利亞用戶無法在臉書上分享或查看新聞報道，而全球範圍內的臉書用戶無法分享或查看來自澳大利亞出版商的新聞報道。值得一提的是，在這個過程中臉書還無意抹掉了有關社區、婦女健康和家庭暴力援助等無關主題的網頁。

臉書這一在澳大利亞全境以全部封禁新聞內容來避免為其付費的方式引發巨大爭議。對此，莫里森周四通過臉書賬戶擬文表示，“臉書今天取消了與澳大利亞的朋友關係，切斷健康和緊急服務的基本信息服務的行動，既傲慢又令人失望。我經常就這些問題與其他國家的領導人聯繫。”他稱，“這些行動只會證實越來越多的國家對大科技公司的行為表示擔憂，他們認為自己比政府更大，規則不應該適用於他們。他們可能正在改變世界，但這並不意味着他們在管理世界。”

莫里森稱，“在議會就我們重要的《新聞媒體談判守則》進行投票時，我們不會被大科技公司試圖向我們的議會施壓所嚇倒。就像當亞馬遜威脅要離開我國時，以及當澳大利亞聯合其他國家打擊在社交媒體平台上發布恐怖主義內容時，我們沒有被嚇倒一樣。”他稱，“我鼓勵臉書與澳大利亞政府進行建設性的合作，就像谷歌最近展示的誠意一樣。”

澳洲通信部長弗萊徹（Paul Fletcher）還警告說，在澳大利亞運營的公司“需要遵守這個國家的民選議會通過的法律”。同樣在當天，一連串的澳洲政府部長對議會表示，臉書此舉是對民主的 “攻擊”，會損害該公司的聲譽。澳洲財政部長弗萊登伯格（Josh Frydenberg）譴責臉書決定在新冠疫情大流行中阻止澳大利亞人訪問政府網頁，包括關於叢林火災、心理健康、緊急服務甚至氣象局的網頁。他強調，這些部門與擬議的《新聞媒體談判守則》“完全無關”。

弗萊登伯格說，臉書的這一禁令證實了“這些媒體數字巨頭的巨大市場力量”。他說，“這些數字巨頭在我們的經濟和數字版圖上非常非常大。莫里森政府仍然絕對致力於立法和實施該守則。”臉書則指責澳洲政府在《新聞媒體談判守則》中對新聞內容的定義是“無意中”，全面禁止政府網頁在臉書上發布的。該指控遭到澳洲當局否認。

“政府頁面不應該受到今天公告的影響，”臉書發言人說。該公司表示，將撤銷對這些頁面的禁令。澳大利亞前總理特恩布爾(Malcolm Turnbull)就該事件評論指，周四的結果“是政府戰略的一個非常可預見的可能後果”。他告訴澳大利亞廣播公司，聯盟黨 “基本上是拿槍指着私營企業的腦袋”。他說，“政府將在澳大利亞的媒體上獲得夢幻般的宣傳，因為澳大利亞的每家媒體都有利益衝突”。特恩布爾稱，“但臉書的擔憂，正如他們很公開說得那樣，他們擔心會開一個先例。”