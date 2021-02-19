七國集團首腦聯合聲明：致力建立公平互利的全球經濟體系

七國集團（G7）領導人2月19日舉行了美國總統拜登上台後的首次線上峰會。七國集團首腦在會後發表的聯合聲明中表示，“為了支持一個對各方都公平互利的全球經濟體系，我們將與其他國家接觸，特別是包括中國這樣的大型經濟體在內的二十國集團（G20）國家”。

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聯合聲明寫道，“我們七國集團領導人今天開會，決心共同努力，戰勝新冠疫情，重建得更好。我們將利用我們作為民主、開放的經濟體和社會的優勢和價值觀，與其他國家一道努力，使2021年成為多邊主義的轉折點，並形成促進我們人民和地球健康與繁榮的復蘇。”聲明稱，“我們將加強合作，對新冠疫情作出衛生反應。各地基層工作者的奉獻精神代表了人類的精華，而疫苗的迅速發現則顯示了人類智慧的力量。我們將與世界衛生組織合作，共同強化該組織，並支持其發揮領導和協調作用，我們將：加快全球疫苗的開發和部署；與工業界合作，提高生產能力，包括通過自願許可；改善信息共享，如對新變種進行測序；促進透明和負責任的做法，以及疫苗的信心”。

聲明指，“我們重申支持 ‘獲取新冠疫苗工具加速器’（ACT-A)及新冠疫苗全球取得機制（COVAX）設施的所有支柱，支持以負擔得起的方式公平地獲取疫苗、治療和診斷，反映出廣泛免疫作為全球公益的作用”。聲明稱，“今天，隨着對ACT-A和COVAX的財政承諾增加到40多億美元，七國集團的集體支持總額達到75億美元。我們邀請所有夥伴，包括二十國集團和國際金融機構，與我們一道增加對ACT-A的支持，包括通過COVAX機制增加發展中國家獲得世衛組織批準的疫苗的機會。”

聲明稱，“新冠疫情顯示，世界需要更強大的防禦措施，以應對未來全球衛生安全的風險。我們將與世衛組織、二十國集團和其他方面合作，特別是通過在羅馬舉行的全球衛生首腦會議，加強全球衛生和衛生安全架構，以防範大流行病，包括通過衛生籌資和快速反應機制，加強 ‘一個衛生’辦法和全民醫保，並探索全球衛生條約的潛在價值。”

聲明表示，“過去一年，我們為我們的經濟提供了前所未有的支持，整個七國集團的支持總額超過6萬億美元。我們將繼續支持我們的經濟，以保護就業，支持強勁、可持續、平衡和包容性的復蘇。我們重申對最脆弱國家的支持，對可持續發展目標的承諾，以及與非洲的夥伴關係，包括支持有復原力的復蘇。我們將通過二十國集團並與國際金融機構合作，加強對各國應對措施的支持，探索所有可用的工具，包括全面、透明地執行暫停償債倡議和共同框架。”

聲明指，“從新冠疫情中恢復過來，必須為所有人創造更好的條件。展望《聯合國氣候變化框架公約》締約方會議第二十六屆會議和《生物多樣性公約》締約方會議第十五屆會議，我們將把我們在氣候變化和扭轉生物多樣性喪失方面的全球雄心作為我們計畫的核心。我們將根據《巴黎協定》，在減緩、適應和融資方面取得進展，並實現綠色轉型和清潔能源過渡，以減少排放，創造良好的就業機會，至遲於2050年實現零排放。 我們致力於實現經濟公平化，使任何地區或個人，不論性別或種族，都不落後。”

聲明補充說，“我們將：倡導開放的經濟和社會；促進全球經濟復原力；利用數據自由流動和信任的數字經濟；合作建立一個現代化的、更自由和更公平的、以規則為基礎的多邊貿易體系，該體系反映了我們的價值觀，並以改革後的世界貿易組織為中心實現平衡增長；並努力在2021年中期之前，在經合組織框架內就國際稅收問題達成基於共識的解決方案。為了支持建立一個對所有人都公平互利的全球經濟體系，我們將與其他國家，特別是包括中國等大型經濟體在內的G20國家進行合作。作為領導人，我們將就解決非市場導向的政策和做法的集體辦法進行協商，我們將與其他國家合作，解決影響所有國家的重要全球問題。”

七大國領導人們最後強調，“我們決心在6月於英國舉行的七國集團首腦會議上就這些優先事項商定具體行動，我們支持日本承諾在今年夏天以安全和有保障的方式舉辦2020年東京奧運會和殘奧會，作為全球團結一致克服新冠疫情的象徵。”