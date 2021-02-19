中美之間破壞穩定的衝突風險增加 台灣問題 2024？

目前全球可能發生戰爭的火藥庫之一或之二，有台灣問題，以及南中國海水域各個主權聲索國並美中較的勁問。專家指出，在在都顯示了，中美之間破壞穩定的擦槍走火事件，進而導致直球對決的風險越來越高。美國國際戰略專家指出，解決台灣問題，或等到2024！

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在H6轟炸機的駕駛艙內，正飛越台灣海峽，中共飛行員的聲音嘶啞，正下令鎖定“西奧多·羅斯福”號航空母艦。 這款能夠攜帶原子武器的人民解放軍大型灰鷹的空海導彈，就在距離南中國海的400多公里處，模擬針對這個美國鋼鐵巨頭髮動一場攻擊的軍演。根據費加羅報報道，如同一部蹩腳災難影片的這項通話，於1月23日左右被美國五角大樓的大耳朵攔截到，被《金融時報》報道的這項通話內容激起了美軍的憤怒。

美國譴責北京，在喬·拜登（Joe Biden）上任總統的風口浪尖上，北京在這個叛軍小島的外海進行全面軍事動作，採取了“一系列侵略和破壞穩定的行動”。 新任白宮主持人就職的第二天，中國軍方在台灣防空區部署了13架戰略戰鬥機和轟炸機， 為了向那些在台北的“分裂主義者”發出“武力統一”的威脅，同時也向華盛頓發出一個強烈警告。

戰略風險：這事件也說明了美國民主政府在東亞所面臨戰略風險的規模。東亞地區正面臨著中美外交關係半個世紀以來前所未有的倒退，而此際，雙方正處於互不信任，以及經濟、科技及軍事上無情對立帶來的一股新冷戰氛圍。

美中雙方走過了數十年來的利益共存，也藉著中國經濟騰飛的推動下，美國華爾街股市從中受益匪淺， 這世界前兩名的強權國家自從特朗普但任總統後 ，開始了新一個敵對篇章，也引發了造成不穩定事件的高風險。耶魯大學2020年出版的《中國的發明》一書的作者海頓提出警告說：“我們進入一個危險的新紀元，現在 中國和美國一樣的認為，他們將可以在一場衝突中獲勝，但關鍵是，它帶着一些錯誤評估的風險。”

在台灣的外海及南中國海水域，這個北京宣稱擁有90％主權的地區，在沒有攝像頭拍攝下，各國的海軍比以往更加堅定地決心要彼此互相測量及相互摩擦。

美國的兩艘航母尼米茲號及羅斯福號，二月初在這些具爭議的海域處舉行聯合軍演，同時還伴隨有他們強大的艦隊，以展示拜登新政府的決心，這都看在菲律賓、越南、馬來西亞及印度尼西亞的眼裡；這些國家抗議中國對此海域的主權聲稱。在華盛頓，《國際戰略研究中心CSIS》的專家格拉瑟指出：“我們將會看到美國針對中國在南中國海的活動採取更強有力的反擊。”

美國堅定地說，這些活動和演習目的是確認在這些《國際水域》擁有的《自由航行權》，而中國藐視聯合國的國際法公約規則，在那裡，藉著建造7個人工島想營造既成事實來進軍該水域。中國解放軍在同一時間，也在1974年打敗越南後所奪取的帕拉塞爾群島（中國稱西沙群島）進行演習活動，而越南一直聲稱對於該群島擁有主權。

一艘法國國核攻擊潛艇最近也行駛穿越這些深水區。而中國在海南島建設有中國原子潛艇戰略出海港。

如同美國海軍一樣，解放軍在海上及海底增強其巡邏力度，這也就加增了南中國海不確定性擦槍走火的風險。美國海軍毫不猶豫地在12海里內穿越北京建造的人工島，為了重新確認“海洋自由”，而無視對手中國的警告。

中國海軍會藉著收音機廣播，要求外國船隻承認北京在此水域的唯一主權國。海軍艦艇有時會在此水域上擋住那些事先不知中國這項要求而駛入水域的船隻。

中美之間發生過緊張的交手：在2018年，USS迪凱特號和一艘中共海軍艦船在斯拉普利群島（中國稱南沙群島）附近驚險地避開了發生撞船事故，這突顯了在這些水域發生事故的風險越來越大，全世界40％的海上貿易都是通過這些水域。從南華早報公布一些自美國驅逐艦上拍攝到的罕見視頻顯示出，中國解放軍準備好進行一場正面衝擊，這也顯示出中國方面的決心。在這種雙邊緊張氣氛的交流下，而且溝通渠道有限，使人們擔心一個擦槍走火的衝撞會導致不可預測的外交影響。格萊塞認為，在最近幾年，擦槍走火事件在南中國海發生的風險比在台灣海峽來的高。美國策略師們擔心，但等到2024年之後，如果中國決定採取行動統一台灣，那麼台灣的風險將會超趕過南海，進而升高，這也就是美中兩大強國有可能發生直接衝突的關鍵點。