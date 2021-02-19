北約推遲阿富汗決策 增強部署伊拉克

北約在延遲就退出阿富汗做決定的同時，增加在伊拉克的人員部署。

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北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）宣布，旗下成員國已於周四決定，延遲就退出阿富汗做決策，加強在伊拉克的人員部署。

據本台RFI記者Pierre Benazet周五（2021年2月19日）發自布魯塞爾（Bruxelles）的報導，北約組織（OTAN）的30位國防部長連續兩天召開視訊會議。這是北約自美國新總統拜登（Joe Biden）入主白宮以來的首次會議，對一些人而言是重振跨大西洋關係的一個契機，對另一些人而言則是重新從零開始。總之，要翻過特朗普的那一頁。

Image d'archive RFI : NATO - OTAN 法廣存檔圖片：北約組織 © AFP - JOHN THYS

阿富汗問題懸而未決

儘管歐洲盟國已經向華盛頓發出了各種信號以便讓白宮可能就阿富汗問題做出決定，但事與願違。首次會晤其29名同僚的美國新任國防部長奧斯丁將軍（Lloyd Austin）滿足於讓盟國放心，華盛頓重新與北約組織對接。

法廣存檔圖片 - Image d'archive RFI : Pentagon chief Lloyd Austin speaking at a news conference this month © SAUL LOEB AFP 法新社

特朗普時代與塔利班簽署的協議，美軍在2021年5月1日前撤出阿富汗，目前尚無變化。不過，北約秘書長斯托爾滕貝格認為，很可能需要留在阿富汗。北約現在對阿富汗境內暴力加劇感到不安。

伊拉克增強人員部署

在等待就阿富汗去留問題做抉擇的同時，北約決定把派往伊拉克培訓軍隊的教官人數由現在的500人增加至4000人。