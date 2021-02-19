美國宣布對43名白俄官員實施入境限制 2名白俄女記者獲刑兩年

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）2月19日通過聲明表示，美方仍然對盧卡申科政權繼續暴力鎮壓白俄羅斯和平抗議者、民主活動家和記者保持警覺。他宣布對43名白俄羅斯官員實施簽證限制，將其列入禁止入境美國的名單。同樣在當天，白俄羅斯一家法院將2名現年23歲和27歲的女記者，就她們參與報道示威遊行的活動判處了2年刑期。

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布林肯在美國國務院發表的聲明中表示，“今天，美國國務院根據第8015號總統令採取行動，對43名對破壞白俄羅斯民主負有責任的白俄羅斯人實施簽證限制，使他們一般沒有資格進入美國。這些人包括：司法部門高級官員；拘留和虐待和平示威者的執法領導人和普通人員；參與判處和平示威者和記者監禁的法官和檢察官；以及威脅學生參加和平抗議的學術管理人員。”

布林肯稱，“（由小布什總統簽署的）第8015號總統令規定的前兩輪指認，對另外66名被認定對破壞白俄羅斯民主負有責任的個人實施簽證限制。這些人包括盧卡申科政權的高級官員，以及參與阻礙獨立媒體工作和破壞白俄羅斯媒體自由完整性的俄羅斯和白俄羅斯國民。”他表示，“美國繼續支持國際社會努力獨立調查白俄羅斯的選舉違規行為、圍繞選舉的侵犯人權行為以及隨後的鎮壓。 我們與勇敢的白俄羅斯人民站在一起，支持他們參加自由和公正選舉的權利。”

此外，白俄羅斯一家法院周四判處兩名當地記者兩年監禁，因為她們直播了去年年底在首都明斯克舉行的反盧卡申科集會。27歲的安德耶娃（Katerina Andreeva）和23歲的儲索娃（Daria Chultsova）都在波蘭的Belsat電視台工作。她們被認定犯有 “組織和籌備嚴重違反公共秩序的行動”罪，當時她們正在直播報道去年11月的一次未經批準的示威活動。兩名女記者則均不認罪，並將指控斥為莫須有的政治迫害。對於她們二人受到的判刑，布林肯在聲明中表示特別關切。