馬克龍：應對中國侵犯人權 必須加以明確譴責及建設性壓力

法國總統馬克龍近日在7國集團（G7）領導人峰會2月19日召開之際接受了英國《金融時報》的專訪。他在採訪中表示，隨着美國拜登政府承諾重回國際舞台，法方願意就一系列重大挑戰與美方等盟友和夥伴合作。馬克龍強調，在他看來，接下來關鍵是實現能產生結果的多邊主義。

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馬克龍說，“在我們交談的當下，隨着我們有美國的重新參與，多邊主義的敵人是緩慢和無效。”報導指，馬克龍提出了一個具有特色的雄心勃勃的國際議程，以改善西方對非洲的疫苗供應，通過與中國和俄羅斯重新接觸來重振聯合國和世界貿易組織，應對氣候變化，並通過社交媒體控制 “仇恨的全球化”。馬克龍談到，“我們在近年來較為動蕩的世界中構思了新形式的多邊主義，其特點是新的地緣政治緊張局勢和某些大國的不合作。”他強調，“現在，對我來說，關鍵是能產生結果的多邊主義。”

馬克龍就多邊主義改革提出了一系列的測試性議題，包括歐美就向科技公司徵稅方面的合作，以及與國際組織合作的承諾。他認為，這些測試將衡量美國的參與程度和中國對重啟國際合作的意願。馬克龍舉例說，例如在氣候方面，這意味着“結果，而不僅僅是承諾。到2050年實現碳中和，進一步承諾2030年的目標，並制定一個非常具體和實在的議程”。 他補充說，對美歐貿易爭端的解決持樂觀態度，特朗普在執政時曾就美歐貿易糾紛向法德等歐洲盟國征加關稅，拜登政府尚未扭轉這一局面。

馬克龍對此表示，“我認為，如果我們不能達成協議，那將是極其不協調的，因為這不是你建立有效多邊主義的方式”。但他補充說，他很樂觀，因為“我相信行動與言語的一致性，我認為這就是本屆（美國）政府的精神”。他指出，復興多邊主義的另一個要素是重新參與和改革那些被“集體阻撓”的國際機構。

馬克龍說，領先的經濟體需要在世貿組織內工作，以便它能夠 “重塑21世紀的貿易”，尊重社會和環境承諾，同時更迅速地解決爭端。他還說，重啟世貿組織 “或許是安撫與中國關係的一種方式”。與此同時，在他看來聯合國安理會作為解決重大區域危機的手段 “不再有效”。他稱，安理會常任理事國允許其被具有競爭性的地區形式機構所取代是一個“瘋了”的決定。他提出，復興後的安理會可能成為避免中美緊張關係升級的一種方式，但馬克龍不確定中國是否會進行合作。

馬克龍說，法國、英國和俄羅斯作為安理會三大常任理事國都贊成重新參與，“如果中國想要的話，與中國建立一個新的合作區”。他說，“而這是一個開放性問題。如果中國在未來6個月內，不想在這些架構中合作，中方則作出了自己的決定。” 在人權和價值觀方面，馬克龍提到，中國是一個系統性的對手。當被問及維吾爾人和香港侵權問題時，他說，“我們必須繼續努力，如果我可以說，有絕對明確的譴責和建設性的壓力試圖與中國接觸，明確它正在傷害自己。”

馬克龍介紹稱，他在最近與拜登和其副手卡瑪拉·哈里斯的談話中，被美方領導人用三分之一的時間討論對民主的威脅所打動，無論是來自專制制度對手還是國內的威脅。馬克龍希望他們對捍衛民主價值的堅定承諾能夠轉化為跨大西洋的合作，及對大型科技公司的監管。他說，“我相信，這些大的網絡，顯然讓創新加速，透明化加速，這是好事。這是一種令人敬畏的創新，但同時也是一種情感的全球化。它是仇恨的全球化。它也是一種最壞的全球化。”

隨着大科技公司的擴張，馬克龍表示，“我們第一次創造了一個公共空間，一個沒有規則的競技場”。網上匿名加上“情感的病毒性 ”正在改變人們的行為方式，馬克龍說，他將其描述為一種 “人類學新陳代謝”。在提到去年年底公布的歐盟控制大科技公司的立法草案時，這位法國總統贊同採取更嚴格的競爭規則，計畫達成數字稅收的國際協議，以及更嚴格的內容監管。

馬克龍說，“我不是那種認為他們應該因為從創新中賺取租金而受到懲罰的人。不能接受的是，當出現為在位者創造租金的情況，從而產生超額利潤，成為非法的。”他說，歐盟將推行自己的反壟斷鉗制措施，“但我們也需要將美國和歐洲的競爭議程結合起來”。

至於對大科技公司的徵稅問題，馬克龍支持通過經合組織進行國際談判，而經合組織在特朗普政府時期停滯不前。他說，美國對這一進程的支持正是對跨大西洋監管合作的 “考驗”。馬克龍還為他關於歐洲主張對其防務和安全擁有更多控制權的構想辯護，稱這 “對美國有利，美國當下支持它”。

馬克龍說，“我是歐洲主權、戰略自主權的捍衛者，不是因為我反對北約組織，也不是因為我懷疑我們的美國朋友，而是因為我對世界現狀有清醒的認識，因為我認為我們需要公平地分擔責任，歐洲不能把自己的保護和對鄰國的保護委託給美國，所以我們必須一起做。”

馬克龍亦指，北約仍然需要重塑。他稱，“沒有人能夠告訴我，今天的北約組織是一個在其初創基礎上仍然有意義的結構。它的成立是為了對抗華約組織。現在已經沒有華沙條約了。”

馬克龍還為他自2017年以來試圖重燃與莫斯科關係的努力辯護，儘管至今無果。他說，俄羅斯和西方都沒有消化共產主義的終結。他說，“我們有時繼續與一個不再存在的意識形態或組織作鬥爭，其地緣政治邏輯已不復存在，並繼續使歐洲分裂。”他還說，“我們必須接受，這需要時間，而且還會繼續出現幻覺。”