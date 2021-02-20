俄反對派領袖納瓦爾尼上訴失敗，刑期縮短6周

俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）2月20日出庭，就被指違反緩刑保釋條件被判監3年半提出上訴。他的上訴申請當天被莫斯科一家法院駁回，但法院同意就他2015年被軟禁，扣減多6個星期刑期，連同早前已扣減的軟禁時間，實際刑期是2年半。據悉，納瓦爾尼的法律團隊將試圖挑戰駁回他上訴的裁決。

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得知上訴結果被駁回後，納瓦爾尼對這一裁決作出了諷刺性的回應。他在法庭的玻璃隔離室中說，“他們把刑期減少了1-1個半月。太好了！”同樣就周六的裁決，納瓦爾尼的支持者們通過社交媒體表達了憤怒。由納瓦爾尼創辦的反腐基金會的工作人員在推特上寫道，“法院決定將阿列克謝關在監獄裡，只說明了一件事。俄羅斯現在沒有法律”。

現年44歲的納瓦爾尼早前曾告訴法官，他沒有違反之前法院認定的保釋規定。他上個月從德國返回俄羅斯，因為此前他一直都在從，被指是俄安全部門人員的神經毒劑襲擊後進行恢復和修養。納瓦爾尼表示，去年他之所以一直未能到莫斯科監獄部門報到，因為當時他一直在德國療養。他在庭上告訴法官說，“我不想大肆炫耀，但全世界都知道我在哪裡。”納瓦爾尼稱，不後悔回到俄羅斯，他對上帝的信仰幫助他支撐着，“力量在於真理”。

納瓦爾尼表示，“我們的國家是建立在不公正的基礎上的。但數以千萬計的人都想知道真相。而他們遲早會得到它。”對此，拉脫維亞外交部長埃德加斯·林克維奇斯（Edgars Rinkevics）在推特上回應指，法院的裁決與歐洲人權法院本周要求釋放納瓦爾尼的呼籲不一致，可能導致對莫斯科的更多制裁。當被問及法院判決後納瓦爾尼的政治前途時，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）告訴記者稱，“這絕對不關我們的事”。