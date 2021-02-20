拜登：全身心相信民主將且必須獲勝 將為共同價值觀而戰

美國總統拜登（Joe Biden）2月19日受邀參加慕尼黑安全會議並發表講話。拜登強調，“ 我在向世界發出一個明確的信息。美國回來了。跨大西洋聯盟回來了，我們不是在向後看，而是在一起向前看。”以下是拜登講話全文。

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拜登說，“謝謝你，大使先生。 很高興與安格拉·默克爾和埃馬紐埃爾·馬克龍在一起。 我們剛剛度過了部分時間，從華盛頓的角度來看是上午的時間。但我想向大家問好，並感謝你們在慕尼黑會議上主辦這次特別會議。正如你指出的那樣，幾十年來，我一直參加慕尼黑安全會議，作為美國參議員，與兩黨的同事一起肯定跨大西洋夥伴關係的重要性；三次作為美國副總統，包括在奧巴馬-拜登政府上任的頭幾個月發表第一個國際外交政策講話。”

拜登說，“正如你所指出的，兩年前，當我最後一次在慕尼黑髮言時，我是一個普通公民；我是一個教授，而不是一個當選的官員。但我當時說，‘我們會回來的’。 而我是一個言出必行的人，美國已經回來了。今天我作為美國總統在我的政府成立之初發言，我向世界發出了一個明確的信息。美國回來了。跨大西洋聯盟回來了。我們不是在向後看，而是在一起向前看。歸根結底是這樣的。跨大西洋聯盟是一個堅實的基礎，強大的基礎。我們的集體安全和共同繁榮都建立在這個基礎上。我認為，歐洲和美國之間的夥伴關係現在是、而且必須繼續是我們希望在21世紀取得的所有成就的基石，正如我們在20世紀所做的那樣。”

我們今天面臨的挑戰是不同的，我們正處於一個轉折點。

拜登說，“我們今天面臨的挑戰是不同的。我們正處於一個轉折點。當我以參議員甚至副總統的身份與你們交談時，全球動態已經發生了變化。新的危機需要我們關注。我們不能只關注有可能分裂世界的國家間競爭，也不能只關注如果我們不合作就有可能使我們一起沉淪的全球挑戰。我們必須兩手抓，與我們的盟友和夥伴齊心協力。因此，請允許我消除任何殘留的疑慮。美國將與我們的歐洲聯盟夥伴和歐洲大陸各國首都，從羅馬到里加密切合作，以應對我們面臨的一系列共同挑戰。”

拜登說，“我們繼續支持建立一個完整、自由與和平的歐洲的目標。美國完全致力於我們的北約聯盟，我歡迎歐洲在軍事能力方面不斷增加投資，使我們能夠共同防禦。你知道，對我，對美國，對我們來說，我們會遵守《北大西洋公約》第5條，我們會對第5條保持信心。這是一個保證。對一個國家的攻擊就是對所有國家的攻擊。 這是我們不可動搖的誓言。而唯一一次援引第五條是在美國在‘911事件’中受到攻擊之後。你們，我們的盟友，和我們一起打擊基地組織，美國承諾與我們的北約盟友和合作夥伴就阿富汗的前進道路進行密切磋商。”

支持結束這場即將20年的阿富汗戰爭

拜登說，“我國政府堅決支持正在進行的外交進程，支持結束這場即將結清20年的戰爭。我們仍然致力於確保阿富汗永遠不會再為針對美國和我們的夥伴以及我們的利益的恐怖襲擊提供基地。我們的歐洲夥伴也與我們站在一起打擊‘伊斯蘭國’。 就在本周，北約各國國防部長批准大幅擴大在伊拉克的培訓和諮詢任務，這對目前打擊‘伊斯蘭國’的鬥爭至關重要。我們不能允許伊斯蘭國重新開張和重組，威脅中東、歐洲、美國和其他地方的人民。”

拜登說，“當美國正在對自己在世界各地的武力態勢進行徹底審查時，我已經下令停止從德國撤出美軍。我還將取消上屆政府對能夠駐紮在德國的美軍數量所規定的上限。我知道，我知道過去幾年我們的跨大西洋關係受到了緊張和考驗，但美國決心，決心重新與歐洲接觸，與你們協商，重新贏得我們值得信賴的領導地位。”他說，“今天早些時候，正如有人提到的那樣，我參加了七國集團領導人的第一次會議，我在會上談到迫切需要協調多邊行動，以解決新冠疫情、全球經濟危機和不斷加速的氣候危機以及其他許多問題。”

美國必須恢復美國的持久優勢，以便能從一個強大的位置應對當今的挑戰

拜登說，“實現這些目標將取決於一個核心戰略主張，那就是：美國必須恢復美國的持久優勢，以便我們能夠從一個強大的位置應對當今的挑戰。這意味着更好地重建我們的經濟基礎；恢復我們在國際機構中的地位；在國內提升我們的價值觀念，並在世界各地大聲疾呼捍衛這些價值觀念；在外交方面發揮領導作用的同時，使我們的軍事能力現代化；振興美國的聯盟和夥伴關係網絡，使世界對所有人都更加安全。”他續指，“你知道，我希望我們的民主國家同胞們將與我們一起開展這項重要工作。我們的夥伴關係多年來經久不衰，不斷發展，因為它們植根於我們共同的民主價值觀的豐富性。它們不是交易性的。它們不是榨取性的，而是建立在我們共同的民主價值觀的基礎上。它們建立在對未來的願景之上，在這個未來，每個人的聲音都很重要，所有人的權利都得到保護，法治得到維護。”

拜登說，“這其中沒有一方完全成功，我們沒有一個人完全成功地實現了這一畫分（願景）。我們繼續為之努力。 而在許多地方，包括歐洲和美國，民主進步正受到攻擊。我已經知道，我認識你們中的許多人已經很久很久了，你們知道我坦率直言，所以讓我對你們大家直言不諱。我們正處於一場關於我們世界的未來和方向的基本辯論之中。我們正處於這樣一個轉折點：有人認為，鑒於我們面臨的所有挑戰，從第四次工業革命到全球大流行病；專制是最好的前進道路，他們宣稱。還有人認為，民主是必不可少的，對應對這些挑戰至關重要。”

我相信 ，我全身心地相信民主將而且必須獲勝

拜登說，“正如我所說，歷史學家將把這一時刻作為一個轉折點來研究和書寫。我相信 ，我全身心地相信民主將而且必須獲勝。我們必須證明，在這個變化了的世界上，民主政體仍然能夠為我們的人民服務。在我看來，這是我們的振奮人心的使命。”他強調，“民主不是偶然發生的，我們必須捍衛它，為之奮鬥。我們必須捍衛它、爭取它、加強它、更新它。我們必須證明，我們的模式不是我們歷史的遺跡；它是振興我們未來承諾的唯一最佳途徑。如果我們與我們的民主夥伴共同努力，充滿力量和信心，我知道，我們將迎接每一個挑戰，並超越每一個挑戰者。”

必須共同為與中國的長期戰略競爭做好準備

拜登說，“你知道，我們必須共同為與中國的長期戰略競爭做好準備。美國、歐洲和亞洲如何共同努力，確保和平，捍衛我們共同的價值觀，推動我們在太平洋地區的繁榮，將是我們所做的最有影響的努力之一。與中國的競爭將是激烈的。這是我所期待的，也是我所歡迎的，因為我相信歐洲和美國以及我們在印度洋-太平洋地區的盟友們在過去70年裡努力建立的全球體系。”他表示，“我們可以擁有未來的競賽。 但要做到這一點，我們必須清醒地認識到這將需要歷史性的投資和夥伴關係。我們必須保護，我們必須保護創新空間、知識產權以及在開放、民主的社會中隨着思想的自由交流而茁壯成長的創造天才。我們必須確保廣泛和公平地分享增長的好處，而不僅僅是由少數人分享。”

拜登說，“我們必須回擊中國政府破壞國際經濟體系基礎的經濟濫用和脅迫行為。每個人，每個人，都必須遵守同樣的規則。美國和歐洲的公司必須公開披露公司治理，對公司治理結構和遵守規則，以阻止腐敗和壟斷行為。中國公司也應該遵循同樣的標準。我們必須塑造網絡空間、人工智能、生物技術的技術進步和行為規範的規則，讓它們用來提升人，而不是用來壓制人。我們必須捍衛民主價值，使我們有可能實現這些目標，反擊那些將壟斷和鎮壓正常化的人。”

對俄羅斯來說，欺負和威脅個別國家比與一個團結的跨大西洋共同體要容易得多

拜登談到，“你知道，這也是，這也是我們如何能夠應對俄羅斯的威脅。克里姆林宮攻擊我們的民主制度，將腐敗武器化，試圖破壞我們的治理體系。俄羅斯領導人希望人們認為我們的制度更腐敗，或者和他們的制度一樣腐敗。但全世界都知道這不是真的，包括俄羅斯人，俄羅斯自己的公民。普京試圖削弱歐洲、歐洲項目和我們的北約聯盟。他想破壞跨大西洋的團結和我們的決心，因為對克里姆林宮來說，欺負和威脅個別國家比與一個強大的、緊密團結的跨大西洋共同體談判要容易得多。”

拜登說，“這就是為什麼 ，這就是為什麼捍衛烏克蘭的主權和領土完整仍然是歐洲和美國的重要關切。這就是為什麼解決魯莽，俄羅斯的魯莽和黑客入侵計算機網絡，在美國和整個歐洲和世界，已經成為保護我們集體安全的關鍵。與俄羅斯的挑戰可能不同於與中國的挑戰，但它們同樣真實。”他說，“這並不是要把東方和西方對立起來。 這不是說我們想要一場衝突。我們希望未來所有國家都能自由決定自己的道路，而不需要暴力或脅迫的威脅。我們不能也決不能回到冷戰時期的反思性對立和僵化的集團。在影響到我們所有人的問題上，競爭決不能把合作鎖在門外。例如，如果我們要在各地打敗新冠疫情，我們就必須合作。”

我們必須共同努力，加強和改革世界衛生組織

拜登表示，“我的第一份總統國家安全備忘錄側重於加強衛生和人道主義應對措施，以擊敗新冠疫情，並更好地預防和防備下一次大流行病。今天，我宣布，美國將向新冠肺炎疫苗實施計畫（COVAX）認捐20億美元，並承諾再追加20億美元，以敦促其他國家也加緊努力。”他說，“然而，即使在我們為擺脫這一流行病的影響而努力的時候，埃博拉病毒在非洲的再次出現也嚴酷地提醒我們，我們必須同時努力最終為衛生安全提供資金；加強全球衛生系統；並建立早期預警系統，以預防、檢測和應對未來的生物威脅，因為它們會不斷出現。 我們必須共同努力，加強和改革世界衛生組織。我們需要一個以生物威脅為重點的聯合國系統，能夠迅速採取行動。”

拜登說，“同樣，我們再也不能拖延或只做最低限度的工作來應對氣候變化。這是一場全球性的生存危機，我們都將遭受損失。如果我們失敗，我們都將遭受後果。我們必須迅速加快我們的承諾，積極遏制我們的排放，並使彼此對實現我們的目標和提高我們的雄心負責。”他說，“因此，作為總統，我立即重新加入了《巴黎協定》，從今天起，美國正式再次成為我們幫助制定的《巴黎協定》的締約國。在世界地球日，我將主辦一次領導人峰會，以幫助推動最大排放國採取更雄心勃勃的行動，包括美國國內的氣候行動。”

歐洲和美國必須再次充滿信心地發揮領導作用

拜登說，“我很感謝，我感謝歐洲在過去四年裡在氣候問題上的持續領導。我們需要共同投資於技術創新，這些創新將為我們的清潔能源未來提供動力，並使我們能夠為全球市場制定清潔能源解決方案。核擴散的威脅也繼續要求我們進行謹慎的外交和合作。我們需要透明度和溝通，以盡量減少戰略誤解或錯誤的風險。這就是為什麼美國和俄羅斯不顧其他競爭，在我一來，我宣誓就職就將《新裁武條約》再延長四（五）年的原因。”他說，“這就是為什麼我們說，我們準備與 ‘五常+1 ’就伊朗核計畫重新進行談判。我們還必須處理伊朗在整個中東地區破壞穩定的活動，我們將在談判過程中與我們的歐洲和其他夥伴密切合作。”

拜登說，“我們還將共同努力，鎖定裂變材料和放射性材料，以防止恐怖組織獲得或使用它們。聽着，歐洲和美國必須共同應對的挑戰範圍廣泛而複雜。我渴望聽到，我渴望聽到，我渴望聽到，我渴望聽到接下來我的好朋友和傑出的領導人默克爾總理關於她對共同前進道路的想法。”他表示，“因此，請允許我最後說一句話。我們不能讓自我懷疑阻礙我們與他人或更大的世界接觸的能力。過去四年是艱難的。但是，歐洲和美國必須再次充滿信心地發揮領導作用，相信我們的能力，致力於我們自己的復興，相互信任，相信歐洲和美國有能力應對任何挑戰，共同確保我們的未來。”

我們將為我們共同的價值觀而戰，我們將迎接這一新的歷史時刻的挑戰

拜登說，“我知道我們可以做到這一點。我們以前就做過。就在昨天，經過7個月，3億英里的旅程，美國宇航局成功地將 ‘毅力’號探測器降落在火星上。它正在執行一項探索任務，由我們的歐洲夥伴貢獻了一些元素，以尋找我們星球之外生命可能性的證據，以及宇宙的奧秘。在接下來的幾年裡，‘珀西 ’是（聽不清）的呼喚，但 ‘毅力’號將從紅色星球上測距和收集樣本，並把它們堆積起來，以便另一項任務和漫遊車，設想為美國宇航局和歐洲航天局之間的聯合努力，將檢索這個科學奇蹟的寶庫，並把它帶回家給我們所有人。”

拜登說，“這就是我們可以一起做的事情。如果說我們無限制的運載我們到火星並返回的能力沒有告訴我們任何其他東西，那麼它們告訴我們，我們可以應對地球上可能面臨的任何挑戰。我們有我們需要的一切。我想讓你們知道，美國會做，我們會盡我們的責任。我們將與你們站在一起。我們將為我們共同的價值觀而戰。我們將迎接這一新的歷史時刻的挑戰。”他強調，“美國回來了。所以，讓我們聚在一起，向我們的曾孫子孫女展示，當他們讀到我們的時候，民主、民主、民主的功能和工作，而且我們在一起，沒有什麼是我們做不到的。所以，讓我們開始工作吧！非常感謝大家。謝謝你們，夥計們。”