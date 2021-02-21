河內會晤後，特朗普曾提議讓金正恩搭空軍一號回國

英國廣播公司（BBC）針對美國前總統特朗普任期製作的三集紀錄片《特朗普的世界舞台》的最後一集將於2月24日播出。該片就特朗普時期的美朝領導人互動過程提到，美朝2019年河內首腦會議以無協議提前告終後，特朗普曾向金正恩建議，與他來到越南時乘坐的火車相比，不如搭乘隸屬於美國總統的“空軍一號”專機回國，這則驚呆了在場的美方官員。

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2019年2月28日，時任美國總統特朗普與朝鮮最高領導人金正恩在越南首都河內舉行會談。當天，美朝領導人的會晤比原計畫提前結束。因在解除對朝制裁和無核化措施方面存在分歧，雙方未能簽署共同文件。特朗普就提前離會的決定向媒體表示，“有時候，你必須要走。”但該片揭露此前不為人知的細節是，在特朗普離開河內之前，他曾向金正恩提出了一個前所未有的提議。

時任美國國家安全委員會亞洲事務主任博明（Matt Pottinger）介紹說，“特朗普總統向金（正恩）提議搭乘‘空軍一號’回國。總統知道金正恩乘坐多日的火車經中國進入河內，總統說：'如果你願意，我可以在兩個小時內送你回家'。金正日拒絕了”。特朗普邀請特朗普“搭便機”回家，是兩人之間看似不太可能的互動中許多意想不到的事情之一。兩人間的首次會面始於新加坡，美國前國家安全顧問博爾頓（John Bolton）介紹稱， “特朗普以為他有了一個新好友。”據悉，在這一次雙方的首次會晤中，特朗普作出了另一個令美方團隊震驚的舉動，他當面同意了金正恩取消美韓聯合軍演的要求。

博爾頓說，“就像他過去多次抱怨的那樣，金正恩抱怨韓國和美國軍隊在朝鮮半島進行大型聯合演習，演習已經持續了60多年。”他回憶指，“特朗普突然（對金正恩）說，‘我要取消軍事演習。沒必要，它們很費錢，而且會讓你開心’。”博爾頓感嘆稱，“我簡直不敢相信。”他說，“（國務卿）蓬佩奧、（白宮幕僚長）凱利、我與特朗普坐在一個房間里，他沒有諮詢我們。這完全是特朗普自己的想法。這是一個自己造成的錯誤，這是一個讓步，而我們沒有得到任何回報。”

同樣在片中，曾擔任過聯合國主管政治事務副秘書長的費爾特曼（Jeff Feltman）描述了在2017年美朝危機最嚴重的時候，他如何向金正恩傳達了特朗普願意會面的密信。當時，費爾特曼被朝鮮邀請到平壤訪問，但美國國務院向他建議，認為現時訪朝不是一個好主意。但幾周後，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）訪問了白宮。費爾特曼介紹稱，“（古特雷斯在與特朗普會面期間）他們比較了正在發生的事情，可能發生的事情，它有多危險，軍事反應的可能性有多大，所有這些事情。而古特雷斯秘書長對特朗普總統說：'傑夫·費爾特曼有這個奇怪的邀請，讓他去平壤領導與朝方的政策對話’。”

費爾特曼補充道，“而特朗普向古特雷斯靠了過去，並說：‘費爾特曼應該去平壤，他應該告訴朝鮮人，我願意和金正恩坐下來（對話）’。”紀錄片提到， 當費爾特曼前往平壤時，他向朝鮮方面強調了局勢的嚴重性。費爾特曼介紹稱，“我試圖傳達的主要信息是，針對他們關於威懾必要性的論點，他們認為的威懾可能反而會挑起他們認為正在（以）威懾（避免）的戰爭。” 費爾特曼還曾要求與朝鮮外長私下會面，以傳遞特朗普的秘密信息。

費爾特曼回憶說，“一段沉默之後，（朝鮮）外長說，‘我不相信你， 我為什麼要相信你’。”費爾特曼則回答稱，“聽着，我不是要你相信我。我告訴你的是，聯合國是受特朗普總統的委託來傳遞信息的，我就是這個信息的使者。”他向BBC表示，“我去平壤的時候曾深深地、深深地擔心，因為我感覺到戰爭即將來臨。我離開平壤的時候很害怕，我們真正冒的是一場意外戰爭（爆發的風險）”。

事後，金正恩沒有直接回應特朗普的私下表態。但數月後，金正恩借道韓方表示，他已經準備好會見美國總統。隨後，韓國國家安全顧問親自趕赴白宮向特朗普傳達了這一消息。時任美國國家安全顧問H. R.麥克馬斯特（HR McMaster）描述了特朗普在得知金正恩的態度後，對首次美朝領導人會面說“好”的那一刻。H. R.麥克馬斯特回憶說， “鄭特使（鄭義溶聽後）幾乎從椅子上摔了下來，因為他認為很難說服特朗普這件事。”

紀錄片指，和當時白宮團隊中的許多人一樣，H. R.麥克馬斯特對特朗普與金正恩會面持保留意見，但就像特朗普的許多外交政策一樣，其將按照他的方式行事。麥克馬斯特認為，“我覺得最好讓金正恩多感受一些壓力。但是，總統當然不會拒絕這個機會。”