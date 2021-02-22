拜登入主白宮月余 挑戰稱巨大

美國總統拜登上任已一個月，如今正處在爭取經濟救助計畫規模超過2009年那場金融危機的節骨眼上。從氣候變化到旅遊禁令，他已經廢除了前總統特朗普任內的多項政策，同時，美國新冠疫苗每日分發速度增長了55%。民主黨和共和黨人表示，即便又有數百萬人接種疫苗且經濟反彈，但未來數月白宮的整體策略推進將越來越困難，包括避免無法獲勝的政治鬥爭、專註於能夠吸引廣大選民的政策以及基本忽略共和黨的攻擊。

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據路透社報道，拜登執政“滿月”，反轉多項前任政策但未來挑戰巨大。

對於那些拜登有明確授權可以通過行政令來採取行動的事情，他已經做了不少改變。前面的地雷包括在民主黨存在分歧的問題上推進立法，比如大學債務減免、加稅和限制能源行業等。其後還有棘手的政策路線之爭，包括誰能獲得公民資格、投票門檻應該多高、政府是否應為醫療付錢、誰可以攜帶槍枝等，這些政策之爭在過去十年的美國政壇從未停止過。

此外，從貿易關稅、對中政策到科技監管，還有很多錯綜複雜的問題正在白宮重新檢視當中。

聯邦政府加碼的失業保險補助就要在3月到期，民主黨人努力想在這一關鍵期限前通過刺激救助方案，不論有沒有共和黨的支持。這項方案僅需要簡單多數就可以通過，因為它被納入一個法案磋商程序的一部分，這麼做需要民主黨全體議員都支持白宮，沒有任一人跑票。但這項法案包含一條上調聯邦最低薪資至15美元的條款，這將使黨內自由派非常失望，令人益發憂心法案能否順利過關。

據該報道說，事實上裂痕已經暴露出來。當拜登2月16日在CNN表示他與黨內主張豁免5萬美金學貸的同仁看法不同時，就引來紐約眾議員Alexandria Ocasio-Cortez和麻州參議員沃倫等人的批評。

2月18日公布的獲得白宮支持的全面移民法案預計無法在參議院過關；包括民主黨二號人物Dick Durbin在內的一些參議員建議應該聚焦於兒童移民問題。

北卡州共和黨參議員Thom Tillis的戰略顧問Paul Shumaker表示，特朗普下台後，共和黨正面臨重整。Shumaker指出，拜登在稅收與支出方面好高騖遠的做法，可能讓共和黨團結起來；反之，如果拜登在這些議題缺乏作為，可能會讓他的民主黨基本盤大失所望。

據路透社說，對拜登任總統的初期民意調查表明，這將是一個挑戰。 2月中旬進行的路透/益普索調查顯示，約56%的美國人贊成他擔任總統的表現，但共和黨人的支持率只有20%。