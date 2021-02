美國新冠死亡人數突破50萬，專家說美國人明年仍要戴口罩

任何對新冠疫情的樂觀估計都難以面對嚴峻的現實。在美國出現新冠病毒第一例死亡者一周年之際,全美新冠病毒死亡人數2月21日已超過50萬人,感染病例總數超過2800萬。專家認為,5月底之前恐再增加9萬人染疫死亡。美國首席抗疫專家福奇(Anthony Fauci)表示,到2022年美國人仍要戴口罩。

據美聯社、《紐約時報》、NBC等媒體報道,美國去年2月在加州聖克拉拉(Santa Clara)發生首宗新冠病毒死亡案例一年後,全美新冠病毒死亡人數今年2月21日已超過50萬人,接近加州首府薩克拉門托(Sacramento)或佐治亞州首府亞特蘭大(Atlanta)的人口,相當於美國人在一戰、二戰及越南戰爭死亡人數的總和。

聯邦疾病防控中心(CDC)主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)21日接受NBC訪問說:“我們現在每天仍增添確診近10萬例,每天死亡人數介於1500人到3500人之間,這個數字是去年夏季的2.5倍多。

美國首席抗疫專家、國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長福奇談及50萬人死亡數字時指出,那確實是一個恐怖的情況,美國人可能還得戴口罩一年。福奇接受有線電視新聞網(CNN)訪問表示,讓他向國人聲明不用戴口罩的標準還沒到達,如果絕大多數國民接種疫苗,且社區染疫率非常、非常低,那麼才可以說沒有必要戴口罩。

華盛頓大學健康統計及評估研究所(Institute of Health Statistics and Evaluation, University of Washington)報告指出,目前在美國已經發現多個變種病毒,包括傳染力更強的英國變種病毒,報告預期,英國變種病毒感染新病例到4月底可能增加至80%。 CDC也指出,英國變種病毒在全美快速擴散,到3月可能成為美國的主要病毒。此外,目前至少有10個州發現南非變種病毒感染病例。

白宮發言人表示,隨着美國新冠死亡人數突破50萬,總統拜登將在22日晚舉行燭光儀式和默哀,拜登並將在儀式前就逝去的生命發表講話。