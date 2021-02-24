拜登與特魯多會談聚焦氣候與中國 談及促放北京獄中2加拿大人

美國總統拜登和加拿大總理特魯多周二尋求將特朗普時代翻頁，強調兩國的深入聯繫，並承諾合作應對中國的影響和氣候變化。特魯多還感謝拜登重申美國的支持，要求中國釋放兩名加拿大人邁克爾·斯帕弗(Michael Spavor)和康明凱(Michael Kovrig)。拜登指出，“人不是籌碼，”拜登還許諾，“我們將共同努力，直到他們安全歸來。”加拿大通常是美國總統就職後出訪的第一站，但COVID-19大流行讓兩國領導人及其一些高級副手之間的面對面會晤變成了視頻會議。

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據路透社消息，美國總統拜登和加拿大總理特魯多舉行首次會晤，承諾美加合作應對中國影響和氣候變化。美國總統拜登和加拿大總理特魯多周二尋求將特朗普時代翻頁，強調兩國的深入聯繫。據拜登指出，“加拿大是美國最緊密的盟友，”拜登在與特魯多及高級助手的視頻連線中表示，“所以我就任總統後第一個給你打電話，這也是我的首次雙邊會談。”

在談話約兩小時後，這兩位領導人露面稱他們計畫密切合作，應對新冠疫情和氣候變化，爭取到2050年實現凈零排放。

路透社說，特魯多還感謝拜登重申美國的支持，要求中國釋放兩名加拿大人邁克爾·斯帕弗(Michael Spavor)和康明凱(Michael Kovrig)。“人不是籌碼，”拜登說。“我們將共同努力，直到他們安全歸來。”

拜登和特魯多發表講話後沒有接受提問。

特魯多對拜登政府表示歡迎，他特別提到華府重新關注氣候變化問題，與前美國總統特朗普截然不同。據特魯多說，“再次感謝你們為應對氣候變化問題做出如此大的努力。在過去的幾年中，人們非常懷念美國的領導作用。”

加拿大通常是美國總統就職後出訪的第一站，但COVID-19大流行讓兩國領導人及其一些高級副手之間的面對面會晤變成了視頻會議。

路透社稍早報道稱，美國總統拜登和加拿大總理特魯多周二將試圖讓之前因拜登叫停Keystone XL油氣管道而產生的分歧翻篇，尋求在前總統特朗普的動蕩歲月後重塑兩國關係。

一名美國政府高級官員對記者表示，拜登將與特魯多討論氣候變化和中國等一系列問題。這是拜登上個月上任以來首次與外國領導人舉行雙邊會談。這位美國政府高級官員說，此次會談可能會簽署一份概述兩國政府在一系列廣泛問題上合作的共享文件。

目前並不清楚這場會面能否就這些問題或其他議題達成新協議，其他令人關切的議題包括加拿大對美製疫苗的取得、以及美加兩國就華為財務長孟晚舟拘押案與中國形成的共同僵局。

拜登亟欲應對諸多安全威脅，從氣候變化到新冠疫情，還包括中國、伊朗、俄羅斯與朝鮮問題等。一名加拿大政府消息人士表示，特魯多料將展現目前與美國就新冠疫情、氣候變化與外交政策等議題的步調一致。