新冠疫情下美國西岸兩大港口工人開工率不足，上百艘貨輪停泊海上無法進港

美國西海岸最大港口南加州的洛杉磯港（Port of LA）和長灘港（Port of Long Beach），受新冠疫情影響，碼頭工人開工率不足，導致上百艘貨輪被迫停泊在附近海面，無法進港卸貨。

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南加州海事交易所（Marine Exchange of Southern California）向媒體發布的海運報告顯示，大批貨輪停泊海上，雖沒有造成安全隱患，但持續擁堵會讓美國更多商家供貨出現問題。

海事交易所執行董事勞蒂特（Kip Louttit）表示，新冠病毒疫情是造成兩大港口嚴重擁堵的根本原因。他說：上個月，洛杉磯和長灘兩大港口有700名碼頭工人染疫、約1800人無法正常工作。工人確診人數仍在增加。勞蒂特還提到，碼頭的卡車、火車、倉庫等行業，都因要遵守防疫規定，效率變低。

作為全美最繁忙的兩大港口，貨船嚴重堵塞的情況並不常見。上一次類似情況發生於2015年初，兩大港口因勞資糾紛，談判陷入僵局，碼頭工人工會宣布港口停止卸貨4天。當時有31艘貨輪在港口外等待進港卸貨，被認為是自2004年以來最嚴重的一次港口擁堵。

洛蒂特說，這次兩大港口的擁堵情況比2015年更加嚴重。許多集裝箱貨輪，以往是到港後迅速卸貨，但現在只能在海上漂。

洛杉磯加大安德森管理學院經濟學者俞偉雄（William Yu）早前接受採訪時表示，作為美國最繁忙、最重要的國際貿易門戶，南加州兩大港口當下面臨的難關，會直接波及整個美國的貨品供應鏈。

洛杉磯一家大型批發供應商員工透露，當前很多商品都處於缺貨狀態，商店只能一方面為客戶盡量找類似的商品代替，另一方面催促廠家供貨。但每次詢問廠家時，廠家都表示很無奈，發來照片告知他們說貨輪還在港口外海面漂泊。