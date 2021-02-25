歐盟今開視頻峰會 新冠病毒是唯一聚焦

歐盟27國今明兩天召開峰會，唯一聚焦也被稱是不變主題是新冠病毒疫情。歐盟希望通過峰會更好協調抗疫，並為施打疫苗的各項政策包括宣傳加力。

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不過，儘管是唯一聚焦，歐盟各國在峰會上是否能一致以及齊心協力，仍然是憂慮。

會議將涉及邊境開放否棘手問題。歐盟受到英國變種病毒威脅，多個國家希望採取保守封閉防堵自救。包括德國，比利時，丹麥，芬蘭，瑞典以及匈牙利已經推出封鎖邊境措施，但招致歐盟委員會批評，因為歐盟機構認為自行關閉邊境線，有悖於歐洲聯盟自由流通原則。

據本台報道稱，今天的歐盟峰會將就此做出協調。

另一個爭議話題是疫苗證件。這個議題率先由塞浦路斯和希臘提出。這兩個國家希望拯救旅遊事業。希臘政府贊成，所有接種了疫苗，並持有疫苗護照類證件的人，應該有權利在歐盟全境旅行。不過，歐盟27國對此立場並不一致。

既然有爭議，協調有困難，今天的歐盟峰會還是擔心如果不能獲得一致的決定，各家仍然回到各行其是現狀。

法國以及其他數國期待歐盟一致達成共識，確認所有疫苗都有助於抗擊病毒，消除傳染性風險，以及確定輝瑞，Moderna和阿斯利康製劑的疫苗免疫力持續時間。

對於疫苗證書，歐盟一致認為應當是歐盟全體的，而不是各說各話。