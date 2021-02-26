美國將解密沙特記者卡舒吉遇害報告

在華盛頓即將解密中央情報局有關沙特記者卡舒吉遇害案調查報告前夕，拜登周四首次以美國新總統的身份與沙特國王通了電話。拜登展示其外交政策不同於前任特朗普。

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美國新總統拜登（Joe Biden）周四與沙特國王薩勒曼（roi Salman ）通了電話。華盛頓即將解密美國中央情報局指沙特王儲捲入記者卡舒吉在土耳其遭暗殺事件的調查報告。

本台RFI記者Éric de Salve周五（2021年2月26日）發自美國舊金山（San Francisco）報導說，據白宮消息，拜登在與沙特國王通話時重申美國注重人權，並承諾將致力於發展更穩固和更透明的雙邊關係。不過，拜登沒有提到美國準備公開的中央情報局有關沙特王儲與沙特記者卡舒吉於2018年在土耳其伊斯坦布爾遭殺害分屍滅跡事件關聯的報告。

拜登與特朗普兩樣

報導說，特朗普主政時期，美國對利雅得侵犯人權視若無睹的時代現已結束。新總統拜登想要重新定位美國與沙特的關係。拜登拒絕與沙特王儲直接對話，儘管他是沙特的實際領導人ˎ 特朗普時代的美國外交優先對話方。

法廣存檔圖片 - Image d'archive RFI : Saudi military officers walk past F-15 fighter jets, GBU bombs and missiles displayed during a ceremony marking the 50th anniversary of the creation of the King Faisal Air Academy at King Salman airbase in Riyadh in 2017 © FAYEZ NURELDINE AFP 法新社 /File

拜登會制裁沙特？

拜登還終止了美國對沙特在也門軍事行動的支持。白宮言下之意可能是要做出的決定，制裁捲入卡舒吉之死的沙特責任人。