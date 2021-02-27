拜登據報將推進特朗普任上針對中國技術公司的規定

《華爾街日報》2月26日援引知情人士的話報導指，拜登政府計畫允許特朗普任上制定的一項旨在應對中國技術威脅的範圍廣泛的規定，將於下月生效。消息稱，儘管美國商界反對這樣做，但拜登政府官員擔心，阻止或淡化該規定地實施會發出關於新政府對華態度的錯誤信息，並會助長在國內對其對華政策軟弱的批評。

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報導稱，這項最初在去年11月提出的規定使美國商務部能夠禁止其認為對美國國家安全構成威脅，與技術相關的商業交易。這是特朗普政府對保障美國供應鏈安全的努力的一部分。但來自美國科技、電信、金融和其他行業的公司則表示，這一規定可能會扼殺創新和損害競爭力。這些公司原本預計，隨着拜登政府正在對美國就中國技術的政策進行廣泛的審議，這一規定可能會被推遲。

消息人士指，拜登政府官員擔心，阻止或是淡化這個規定會在新政府如何處理中國的問題上發出錯誤的信息，還可能會引發國內就拜登政府相較對華政策更為軟弱的批評和政治壓力。美國會共和黨議員及陣營一直質疑拜登政府是否會真正採取堅定措施，應對中國的各種威脅和挑戰。 共和黨聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）4日對拜登總統提名的商務部長人選雷蒙多（Gina Raimondo）的人事確認程序提出暫緩處理的要求，原因是雷蒙多拒絕承諾將中國的電信巨頭華為保留在商務部的實體清單上。

雷蒙多隨後通過書面聲明回應指，拜登政府可能不會急於將華為從商務部的實體清單上摘除。她向提出質疑的共和黨參議員們表示，“我理解，各方被列入實體名單和軍事最終用戶名單，一般是因為它們對美國國家安全或外交政策利益構成風險。”她稱，“我目前沒有理由相信這些名單上的實體不應該出現在那裡。如果得到確認，我期待着對這些實體和其他值得關注的實體進行通報。”據悉，美國會參議院計畫在下周一就雷蒙多的提名進行初步表決，以結束辯論，為確認提名鋪路。

值得一提的是，針對拜登政府決定將延續特朗普時期這一政策的消息，一位消息人士亦向美國商界發出信號稱，當局將不會積極執行該規定。報導指，雖然這可能會減輕對美國企業的影響，但一些企業代表仍表示，該規則仍將使企業，尤其是規模較小的企業面臨巨大的新合規成本和不確定性。另一位知情人士稱，拜登政府並沒有表示會在執行該規則時有所保留。

據了解，在美國的商業巨頭中，從亞馬遜公司、花旗集團到沃爾瑪公司等大公司的首席執行官組成的美國商業組織“商業圓桌會議” （Business Roundtable）在今年1月份向商務部提交的評論中表示，該規則“以其目前的形式對美國企業來說是不可行的，如果不進行重大修改，就不應該考慮最終公布。”國際商業機器公司亦稱，該規則的寫法 “大規模過於寬泛”，將損害經濟，同時無法加強美國的國家安全。

美國商務部發言人26日則在一份聲明中強調，將繼續接受公眾對該規定的評論，直到3月22日生效。“值得信賴的信息和通信技術和服務對我們的國家和經濟安全至關重要，仍然是拜登-哈里斯政府的首要任務，”聲明說。此前，拜登24日簽署行政命令，對半導體在內的4項關鍵產品的全球供應鏈進行審查，以減輕對海外供應商尤其是中國供應商的依賴。