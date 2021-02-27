歐盟駐古巴大使致信拜登要求解除限制後被召回述職

自布魯塞爾方面消息，歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）已指示歐盟駐古巴大使阿爾伯托·納瓦羅（Alberto Navarro）返回布魯塞爾，對其日前簽署的一封寫給美國總統拜登，要求其採取行政行動解除美國對古巴限制措施的聯署信的決定作出解釋。

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據政治新聞網站Politico報導，作為歐盟駐古巴大使，納瓦羅於本月早些時候簽署了一封致拜登的公開信。這封公開信敦促美國總統“親自採取行政行動”，取消對古巴的商業和旅行限制。信中還批評美國對古巴的限制措施是“不可接受的舉措”，並敦促美國 “停止成為古巴的敵對鄰居”，“停止干涉我們的內政”。公開信向拜登表示，“無條件解除美國的禁運/封鎖將是關鍵的一步，也是一種道德行為、勇氣。古巴人希望這樣做，美國公民會支持，國際社會也會支持。會接受這種舉措的膽量和智慧。鑒於在美國和古巴之間權力的不對稱性，你有責任邁出第一步。”

值得一提的是，納瓦羅簽署這份公開信的決定，布魯塞爾方面似乎並不知情。對此，16名歐洲議會議員在本周致信博雷利，要求他針對納瓦羅這一魯莽的舉措將其解職。這些歐洲議會議員在這封發表於周三的信中寫道，“我們，以下簽名者，希望對歐盟駐古巴大使阿爾貝托·納瓦羅先生不尋常的反覆行為表示困惑和不贊同”。簽名者向博雷利寫道，“我們認為現任大使配不上他所擔任和被賦予的崇高職責，我們強烈要求你立即着手更換他。”據悉，簽名者包括歐洲議會負責與拉丁美洲關係的副主席迪塔·查蘭佐瓦（Dita Charanzová）、歐洲人民黨黨團副主席埃斯特班·岡薩雷斯·龐斯（Esteban González Pons）和歐洲人民黨黨團秘書長安東尼奧·洛佩斯·伊斯圖裡茲·懷特（Antonio López-Istúriz White）。

歐盟發言人最新在回復記者質詢時表示，“我們已經收到了（歐洲議會）的信件，並要求大使來布魯塞爾（向博雷利）提供解釋。與此同時，我們已經要求他提供一份說明，詳細說明此事。”報導指，雖然該發言人沒有就博雷利是否會解僱納瓦羅發表評論，但他被傳喚到布魯塞爾可以看作是一種強烈的譴責。雖然博雷利本人在本月稍早時與俄羅斯外長拉夫羅夫舉行的新聞發布會上公開批評了美國對古巴的限制措施，但一位歐盟高級外交官主動簽署了一封向美國總統提出要求的信，這一事實引起了人們的注意。

歐洲議會議員們指出，納瓦羅此舉是對 “一個第三國的政府，一個歐盟的朋友和盟友，而他並沒有得到歐盟的認可”。據悉，這份寫給拜登的公開信的其他簽名者大多是古巴公民，包括藝術家、教授、記者和大學生。博雷利本人此前也應在與拉夫羅夫於莫斯科會面的決策表現不佳而遭到了廣泛批評。