紀念涅姆佐夫遇刺六周年 布林肯：重申對人權和基本自由的堅定承諾

俄羅斯反對派前領導人、前第一副總理鮑里斯·涅姆佐夫（Boris Nemtsov）2015年2月27日晚在首都莫斯科市中心外出行走時遭槍殺身亡。對於這一至今幕後黑手仍有爭議的政治暗殺事件，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）周六通過聲明對涅姆佐夫的死加以紀念。他稱，“在我們紀念涅姆佐夫的時候，我們重申我們對人權和基本自由的堅定承諾。”

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2015年2月27日深夜23時15分左右，涅姆佐夫與一名女性同伴走在克林姆林宮、聖瓦西里大教堂附近的卡梅尼橋上時，一輛小轎車駛過，槍手從車裡開槍射擊，涅姆佐夫背部中多槍。涅姆佐夫生前以相對自由的政治立場，及針對總統普京政權的反腐主張而聞名於俄國政壇。2014年爆發的在烏克蘭事件中，涅姆佐夫還反對普京出兵烏克蘭。

在涅姆佐夫遇刺六周年之際，布林肯通過聲明表示，“我們緬懷俄羅斯反對派領導人鮑里斯·涅姆佐夫，他六年前在克里姆林宮牆外被槍殺。作為一名公務員，涅姆佐夫把自己的一生都獻給了建設一個自由和民主的俄羅斯。在我們緬懷涅姆佐夫時，我們重申我們對人權和基本自由的堅定承諾。”

布林肯說，“我們仍然對俄羅斯政府越來越不容忍一切形式的獨立言論深感不安。那些為捍衛俄羅斯的自由和民主而發聲的人繼續成為攻擊和暗殺的目標。 俄羅斯人民應該得到更好的待遇。”