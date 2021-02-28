南早：國安公署將遷出銅鑼灣維景酒店大展拳腳

國安公署恐怕將會“大展拳腳”，捉那更多違法之徒。

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根據南華早報報道，“港版國安法”去年7月生效，中央徵用香港中旅集團旗下的銅鑼灣維景酒店作國安公署臨時基地，事隔8個月，國安公署疑準備另覓基地。南華早報引述消息指，國安公署將遷出維景酒店，但該消息人士卻未有透露新地址、搬遷時間及其原因。

國安公署位處鬧市住宅區，蘋果日報去年8月發現，位於大坑的國安公署大樓附近，有身穿寫上“CKF”藍衣的神秘人巡視，並與特務警察一同站崗，有居民指藍衣人會查問行人。

特首林鄭月娥、政務司司長張建宗、中聯辦主任駱惠寧等人去年7月曾到場主持國安公署基地開幕禮，基地啟用至今近8個月，《南華早報》引述消息人士指，國安公署將遷出維景酒店，另覓基地新址。

本周三公布的《財政預算案》內列出一筆80億元巨額“維護國家安全”開支，但拒絕交代開支的細節，其後港府出聲明指有關撥款與駐港國安公署無關，又表明不會公開詳情，惟今日隨即傳出國安公署將另覓基地的消息。

南華早報亦報道，此80億元的國安費用將用來繳付執行“港版國安法”的紀律部隊人員的薪金，亦會用來繳付聯合辦公室的租金開支及設備開支，相關開支屬機密，故不會由立法會審批。