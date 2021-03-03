俄羅斯人權家Ponomarev解散其組織

俄羅斯著名捍衛人權活動家列夫·波諾馬列夫（Lev Ponomarev）決定解散他的非政府組織。

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在俄羅斯，鑒於當局的敵意，加上議會近期強化了«外國代理人法»，捍衛人權非政府組織越來越難以開展工作。以著名人權活動家列夫·波諾馬列夫（Lev Ponomarev）為首的捍衛人權非政府組織 « pour les droits de l’Homme »，面對行政和司法限制，不堪當局壓力已於周二決定解散。

據本台RFI記者Daniel周三（2021年3月3日）發自莫斯科報導，俄羅斯«外國代理人法»適用範圍已於去年十二月擴大至個人。從今往後，所有被定性為外國利益從事政治活動的俄羅斯公民，必須向當局通報其所發表的作品，並在逐一註明。

在此條件下，捍衛人權協會認為無法繼續存在。協會領導人列夫·波諾馬列夫在Dojd發布的視頻中就是這麼說的：在與所有成員商議後，大家決定結束這一組織。我們存在了二十多年，是俄羅斯境內歷史最悠久ˎ 最重要的協議之一。但必須明白，捍衛人權運動正在俄羅斯遭滅絕。這種破壞是經逐步的和蓄意的方式所完成的。

法廣存檔圖片 - Image d'archive RFI : Leader du mouvement "Pour les droits de l'homme" Lev Ponomarev © NATALIA KOLESNIKOVA / AFP 法新社

在2020年12月，列夫·波諾馬列夫名列最早被貼上“外國代理人”標籤的五人之一。如果違反這一於2012年出台的法律，他將面臨重罰。如果發生累犯，則將可能面臨被判五年監禁的刑期。這一協會將自行解散，但其成員繼續工作，未來他們將是以個人名義。