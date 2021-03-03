緬甸軍警真槍實彈鎮壓示威 今釀13人遭槍殺

緬甸政變軍政權今天加大鎮壓示威群眾，不同地方的軍警鎮壓均使用真槍實彈，至少有13人被槍殺身亡。受傷者情況不明。緬甸當地消息透露，軍警僅在仰光地區今天又逮捕了300多人。聯合國方面似乎僅有開會協議。

廣告 繼續瀏覽後續

據緬甸當地消息，緬甸安全部隊今天下午稍晚在仰光地區向示威民眾開槍，至少有3人死亡。緬甸中部蒙育瓦示威人群遭軍警實彈鎮壓，報告有5人死亡，其中一人是女性。在帕甘與明寧岩，都有死亡報告，有消息稱，至少有30多人被打傷。

緬甸當地消息透露，軍警僅在仰光地區今天又逮捕了300多人。

當地媒體引述目擊者報告，軍警鎮壓使用真槍實彈。

據法新社今天報道稱，自緬甸軍方發動政變以來，民眾示威不斷，安全部隊動用暴力加強鎮壓抗議活動；外交消息人士今天透露，英國已要求聯合國安全理事會5日就緬甸情勢召開新會議。據消息人士說，根據倫敦當局提議，這場閉門會議將於後天格林威治時間15時登場。緬甸軍方2月1日政變奪權，推翻文人政府領袖昂山素季（Aung San Suu Kyi）的隔天，安理會也曾召開會議討論緬甸局勢。

安理會隨後對緬甸政變「深表關切」，並在一項聲明草案中，敦促緬甸軍方「釋放所有被拘留者」，包括昂山素季。

緬甸警方2月28日在全國各地血腥鎮壓示威群眾，據聯合國人權辦公室說法，至少造成18人喪命，是緬甸爆發反政變示威數周以來，最多抗議者死亡的一天。最大城仰光和第二大城瓦城情況非常慘烈，宛如「戰場一般」。法新社獨立證實有11人死亡。

緬甸安全部隊3月2日再度向示威者發射實彈和催淚瓦斯，至少3人受重傷命危；緬甸軍政府致命鎮壓抗議活動，引發區域各國譴責。