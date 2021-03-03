自由之家2021全球報告自由度台灣加分進前 中港續跌

“自由之家”（Freedom House）公布“2021年全球自由報告”（Freedom in the World 2021），針對全球210個國家和地區的人民獲得政治權利和公民自由的狀況進行評比。報告有兩項指標，“政治權利”（Political Rights）與“公民自由”（Civil Liberities）。中國在今年報告的分數有所下滑，是表現最差的10多個國家之一。香港的評分也呈現下滑，被列為“部分自由”。台灣自由度以94分排亞洲第2。

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據中央社今天報道稱，自由之家2021全球報告，台灣自由度94分排亞洲第2，中國在今年報告的分數有所下滑，是表現最差的10多個國家之一。

根據人權組織“自由之家”今天公布2021年全球自由度調查報告，台灣以94分繼續名列自由國家，總分較去年增加1分，在亞洲僅次於日本的96分。

“自由之家”（Freedom House）公布“2021年全球自由報告”（Freedom in the World 2021），針對全球210個國家和地區的人民獲得政治權利和公民自由的狀況進行評比。報告有兩項指標，台灣在“政治權利”（Political Rights）獲得38分（滿分40分），“公民自由”（Civil Liberities）拿下56分（滿分60分），台灣以總分94分繼續名列自由國家，在亞洲僅次於日本的96分，排名第2。

據自由之家的報告寫道，從2000年以來，台灣充滿活力並有競爭性的民主制度，讓敵對政黨之間能進行3次和平的政權轉移，且對於公民自由的保護在整體上是強而有力的。據報告還提到，台灣於2020年克服一連串的挑戰，在不濫用手段的情況下，以驚人效率遏制新冠肺炎疫情，同時台灣也持續不畏懼中國日漸強勢政權的威脅。

據該報道，中國在今年報告的分數有所下滑，“政治權利”拿到負2分，“公民自由”僅有11分，總計9分，再度列為“不自由”國家，比去年的10分還低，是表現最差的10多個國家之一。香港的評分也呈現下滑，“政治權利”獲得15分，“公民自由”拿下37分，總計52分，較去年55分減少3分，被列為“部分自由”。

自由之家指出，新冠肺炎疫情大流行、經濟不確定性及世界各地爆發的衝突，導致2020年全球自由度下滑。今年的報告中，被列為“不自由”的國家數量是15 年來最高，達到50多個。

據中央社說，自由之家報告共下調73個國家的分數，不只有中國、白俄羅斯和委內瑞拉等專制國家，也包括美國和印度等“陷入困境的民主國家”。