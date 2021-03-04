濫權謀私：紐約時報繼續和趙小蘭過不去

在數次曝光趙小蘭的政治發家史和其家庭關係在中美兩邊的影響力後，紐約時報日前再次刊發該報名牌記者的署名文章：“美交通部監察長稱趙小蘭濫用職權，與中國交往密切”。

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趙小蘭是美國參議院共和黨領袖米奇·麥康奈爾(Mitch McConnell)的妻子，在國會騷亂髮生的第二天1月7日，趙小蘭宣布辭去特朗普政府交通部長一職。紐約時報文章說：去年12月，美國交通部監察長要求司法部考慮，對其所謂趙小蘭在特朗普政府擔任交通部長期間濫用職權，幫助推廣家族航運業務一事展開刑事調查，該業務由她的妹妹經營，與中國有廣泛業務聯繫。

周三公布的一份44頁的報告詳細說明了調查情況和發現的不當行為。監察長說，在特朗普政府的最後幾周，司法部的刑事和公共廉政部門均拒絕受理此事，即使在監察長發現趙小蘭多次利用工作人員和其辦公室為家人及他們的生意撈好處。但監察長透露，該機構的工作人員曾提出過道德方面的擔憂，有理由對潛在的職務濫用進行正式調查。

對趙小蘭的調查是在紐約時報2019年的一篇文章之後展開的，該報道詳細描述了趙小蘭在擔任交通部長期間與家人的互動，包括她計畫在2017年與父親和妹妹一同前往中國。這次被取消的旅行計畫引發了其他政府官員對道德問題的擔憂。監察長的調查詳細列舉了一系列事例，表明趙小蘭指示其工作人員花費聯邦政府的時間和資源，處理同一家造船公司及她父親有關的事宜。

據時報報道，截至2019年，中國最大的國有造船廠之一的大部分訂單，都是由趙氏家族企業福茂集團(Foremost Group)完成，該公司還與一家中國國有鋼鐵製造商簽訂了長期租約。福茂集團的船承運鐵礦石和煤炭等大宗貨物，主要將這些商品運往中國。

趙小蘭拒絕回答監察長提出的問題，而是在2020年9月提供了一份備忘錄，詳細說明了她在公務中宣傳自己家庭的重要性。她說：“亞洲受眾歡迎部長在適當時候讓她的父親參與活動，對此做出了積極的回應，”

紐約時報引用俄勒岡州民主黨眾議員、眾議院交通和基礎設施委員會主席彼得·德法齊奧(Peter DeFazio)的話說：“公務員必須知道自己是在為公眾服務，而不是為家族的私人商業利益服務, 尤其是那些負責領導數萬名公務員的公務員，” 紐約時報承認：該報2019年針對趙小蘭的報道引發了來自眾議院的調查要求。