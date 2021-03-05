立陶宛外長：寧看地獄凍結，也不考慮向白俄政權引渡反對派領袖

白俄羅斯盧卡申科政權3月5日表示，已向立陶宛提出引渡該國反對派領導人季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）的請求。對此，立陶宛外交部長蘭斯伯格斯(Gabrielius Landsbergis)通過聲明回應指，“我們可以告訴白俄羅斯政權，我們寧可眼睜睜地看着地獄凍結，也不會考慮它的要求”。

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盧卡申科政權治下的白俄羅斯總檢察長辦公室周五表示，已要求歐盟成員國立陶宛引渡季哈諾夫斯卡婭，“以面對危害治理秩序、公共安全和國家安全罪行的起訴”。盧卡申科當局在本周早些時候指控季哈諾夫斯卡婭與同伴計畫在白俄羅斯第二大城市，戈梅利煽動騷亂並試圖佔領政府大樓。季哈諾夫斯卡婭則否認了這些對她的政治指控。此外，季哈諾夫斯卡婭本周正在對芬蘭和葡萄牙進行正式訪問，並已與芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinistö）、總理馬林（Sanna Marin）歐盟委員會前主席巴羅佐（Jose Manuel Durao Barroso）等政要會面。

對於盧卡申科政權提出的這一要求，蘭斯伯格斯通過立陶宛外交部聲明表示，“立陶宛過去和將來都是一堵牆，所有受到政權迫害的民主力量都可以在這堵牆後面尋求庇護。因此，每一個在立陶宛找到避難所的人都可以感到安全，因為他們不會被引渡到政權那裡去。既不會因為他們爭取民主的鬥爭，也不會因為言論自由和宗教觀點而被引渡。因此，我們可以告訴白俄羅斯政權，我們寧可眼睜睜地看着地獄凍結，也不會考慮它的要求。”

季哈諾夫斯卡婭隨後通過推特向立陶宛表示感謝，並稱，“感恩立陶宛和蘭斯伯格斯，感謝他們不僅站出來反對盧卡申科政權，而且還發出了一個明確的信息，即立陶宛堅決支持白俄羅斯人民。”