紀念丘吉爾鐵幕演說75周年 英外相：英美夥伴關係一直延續和擴展

1946年3月5日，英國前首相丘吉爾（Sir Winston Churchill）在時任美國總統杜魯門（Harry S. Truman）陪同下抵達密蘇里州富爾頓，在杜魯門的母校威斯敏斯特學院發表了題為《和平砥柱》的演說。演講期間，丘吉爾運用“鐵幕”一詞之意批判蘇聯和東歐社會主義國家“用鐵幕籠罩起來”，因此此演說也被稱為“鐵幕演說”。“鐵幕演說”後被歷史學家認為是正式拉開了美蘇冷戰的序幕。對此，英國外交大臣拉布（Dominic Raab）周五通過推特表示，“從丘吉爾著名的《和平砥柱》演講開始，75年過去了，丘吉爾所說的深厚的英國和美國夥伴關係一直在延續和擴展。”

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英國外交部當天通過推特寫道，“75年前，溫斯頓·丘吉爾在密蘇里州發表了他最著名的一次演講，講述了美國和英國需要如何共同努力建立制度和捍衛民主。75年後的今天，丘吉爾所說的深度合作關係，比以往任何時候都更加牢固。”英國外交部續指，“大不列顛及愛爾蘭聯合王國和美利堅合眾國是世界上一股良善的力量。我們正在共同努力應對氣候變化，在全球範圍內應對新冠病毒大流行，並加強我們彼此之間的安全和貿易關係。”

位於華盛頓的英國駐美國大使館還通過推特寫道，“75年前的今天，在密蘇里州富爾頓，溫斯頓·丘吉爾爵士發表了他著名的《和平砥柱》(或稱《鐵幕演說》)。超過3萬人湧入富爾頓，一睹丘吉爾和杜魯門總統的風采。丘吉爾在威斯敏斯特學院向3000名聽眾發表了這篇演講！儘管當時丘吉爾不再是首相，但他強調了英美兩國政府在二戰後要扮演的關鍵角色。丘吉爾在演講中強調了英美之間合作的必要性。”

其表示，“這篇演講是首次使用‘特殊關係’一詞來描述英美之間的緊密夥伴關係。丘吉爾談到了兩國共同的歷史、語言和價值觀，從而形成了牢固的紐帶，這種紐帶在現代的合作中仍然明顯照舊!”此外，美國駐英使團臨時代辦蘭波特（Yael Lempert）也錄製視頻回應指，“溫斯頓·丘吉爾爵士75年前在密蘇里州富爾頓對美國學生說的話，今天仍然適用。攜手合作，團結在我們共同的價值觀中，美國和英國將找到解決世界上最緊迫的挑戰的辦法。”