聯合國就提格雷問題依然尚無共識

聯合國安理會周四閉門討論埃塞俄比亞提格雷問題，但尚無共識，未能就此發表共同聲明。

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聯合國安理會就Tigré提格雷問題尚無共識，儘管尼日爾ˎ 突尼斯和肯尼亞贊同，但俄羅斯ˎ 中國和印度反對。

據本台RFI記者Carrie Nooten周五（2021年3月5日）發自紐約（New York）的報導，美國ˎ 英國和歐洲面對異議，感到出其不意。之前的所有努力用於說服非洲國家在非洲調解失敗後，繼續前進。呼籲召開本次會議的愛爾蘭還事前準備了一份共同聲明草案。

尊重主權的原則

俄羅斯ˎ 中國和自元月開始的新非常任理事國印度，都迅速表明了反對就政治危機批註，理由總是尊重主權 - 安理會的立場依然仍在形成之中。

法廣存檔圖片 ： 美國常駐聯合國代表琳達·托馬斯-格林菲爾德 - Image d'archive RFI : Linda Thomas-Greenfield est l’ambassadrice américaine à l'ONU. © REUTERS - POOL 路透社

如果得以實現，共同聲明也將只是就人道危機而言。聯合國擔心，自去年十一月以來的局勢停滯，以及聯合國人員無法與難民聯絡。安理會中的西方成員要求調查侵犯人權，為明確責任收集資料。

美國關注提格雷

安理會本月輪值主席ˎ 美國常駐聯合國代表琳達·托馬斯-格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）緊急關注提格雷局勢，這一衝突直接威脅地區和平與安全。