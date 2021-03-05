香港：北京勾勒改革旨在控制候選人

北京要在香港推行愛國者治港，就需要修改原有的選舉制度，以期在保留民主外殼的同時，嚴格控制政治生活。

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中國中央政府有意在香港這一英國前殖民地落實愛國者才能發揮政治作用的原則。當地媒體在北京對外宣布之前就已公開了未來的選舉改革細節。

據本台RFI記者陳翡周五（2021年3月5日）發自香港的報導，在北京尚未公開其計畫在香港硬性推出的選舉改革細節之時，當地媒體就已流出眾多消息說，被稱之為“五個超級區議會席位”，即立法會裡最民主的區議會界別五個席位將被取消，立法會席位總數由目前的70席增加至90席。區議員不再有資格進入特首選舉委員會，這是針對反對派在2019年區議會選舉中贏得壓倒性的勝利。

法廣存檔圖片 - Image d'archive RFI : Une scène du Parlement de Hong Kong - Salle de réunion. Photo du 25/11/2020. © REUTERS - LAM YIK 路透社

香港特首選舉委員會人數由1200人增至1500人，旨在衝淡原本就已稀少的民主派聲音。香港47名親民主派人士依然在押，他們因在反對派初選中所起到的作用，而被控涉嫌串謀顛覆國家政權。

香港新一屆立法會選舉將再度延後

為了落實上述變化，新一屆香港立法會選舉在延後至2021年九月之後，還會再延後一年至2022年九月。以期在保留民主外殼的同時，嚴格控制政治生活。作為對2019年反親北京地方行政團隊示威的回應，中國人大在去年底強行推出的國安法，從根本上終結了政治自由。