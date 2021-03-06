美歐領導人同意共同暫停飛機補貼爭端關稅 ，協調應對中國

美國總統拜登（Joe Biden）與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）3月5日進行了通話交談。雙方同意把因飛機補貼爭端而實施的價值數十億美元的進口關稅暫停四個月，並致力於就飛機補貼爭端達成全面持久的解決方案。白宮的聲明提到，雙方領導人還同意就美歐之間共同關心的問題進行協調，包括中國、俄羅斯、白俄羅斯、烏克蘭和西巴爾幹地區。

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馮德萊恩周五通過推特表示，“很高興能在今天下午與拜登總統通話。作為我們的歐美夥伴關係的一個新開端，我們同意暫停與空客-波音公司飛機和非飛機產品爭端有關的所有關稅，初步期限為4個月。我們還承諾解決這些爭端。”她說，“我們還討論了雙方作為盟友共同面臨的許多挑戰： 應對新冠病毒大流行，為未來的世界做好準備；保護我們的氣候；成立貿易和技術委員會和支持世界民主”。

馮德萊恩另在歐盟發表的聲明中指出，“作為這一新開端的象徵，拜登總統和我同意暫停對空客-波音公司爭端中對飛機和非飛機產品徵收的所有關稅，初步期限為4個月。我們都承諾根據各自貿易代表的工作，集中精力解決我們的飛機爭端。這對大西洋兩岸的企業和行業來說都是一個極好的消息，對我們未來幾年的經濟合作也是一個非常積極的信號。”她說，“拜登總統和我還討論了我們作為盟友共同面臨的許多挑戰。首先，新冠病毒大流行病和疫苗。歐盟和美國都是疫苗的主要生產國，為了全球供應鏈的良好運行，我們有強烈的合作興趣。”

馮德萊恩說，“為了讓世界更好地做好面對未來大流行病的準備，改善全世界的衛生安全，我邀請拜登總統參加5月21日在羅馬舉行的全球衛生峰會。然後，我們討論了我們在氣候行動方面的合作以及我們保護地球的共同責任。我熱烈感謝拜登總統重新加入《巴黎協定》。我們同意在今年於格拉斯哥舉行的第26屆締約方會議之前就這個問題進行接觸。在這方面，我將很高興迎接約翰·克里（John Kerry）參加下一次學院會議。我感謝拜登總統邀請我參加他正在召開的地球日氣候峰會。”

馮德萊恩說談到，“然後，我們討論了我們經濟關係的未來。我提議建立一種植根於我們共同價值觀和原則的新夥伴關係。我還建議設立一個部長級貿易和技術理事會，以應對創新挑戰。我認為這是建立我們跨大西洋技術聯盟的關鍵論壇。在外交政策方面，我們同意作為志同道合的夥伴加強合作，在國際環境迅速變化的背景下支持民主、穩定和繁榮。我們將在與北約的密切合作下這樣做。”她表示，“我們對俄羅斯有着共同的戰略前景。我建議我們密切協調我們的政策和措施，特別是在東歐問題上。我們分享了我們對烏克蘭局勢的看法。”

華盛頓方面，白宮的聲明寫道，“拜登總統強調了他對歐盟的支持，以及他對修復和振興美國-歐盟夥伴關係的承諾。注意到我們共同的價值觀和世界上最大的貿易和投資關係，領導人同意暫停與世界貿易組織（WTO）飛機爭端有關的關稅四個月，並努力在世界貿易組織解決這些長期存在的爭端。他們討論了美歐密切合作的重要性，以遏制新冠病毒大流行和加強全球衛生安全，追求可持續的全球經濟復蘇，應對氣候危機，並加強民主。 領導人還同意就共同關心的問題進行協調，包括中國、俄羅斯、白俄羅斯、烏克蘭和西巴爾幹地區。”