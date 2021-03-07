回應王毅對台無妥協說 陸委會：台灣從來不是中華人民共和國一部分

中國國務委員兼外交部長王毅3月7日出席記者會時就台灣問題表示，“中國政府在台灣問題上沒有妥協餘地”。他並要求美國恪守“一中原則”和中美三個聯合公報，慎重和妥善處理涉台問題。對此，台灣陸委會當晚回應稱，“台灣從來不是中華人民共和國的一部分”。

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周日記者會上，鳳凰衛視記者提問稱，“特朗普政府解除了美台交往限制。有智庫將中美在台灣問題上爆發危機列為全球最高潛在衝突。中方如何看待美國對台政策？”王毅回答說，“對於台灣問題，我想強調三點：首先，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，這是歷史和法理事實，也是國際社會的普遍共識。”他補充說，“第二，海峽兩岸必須統一，也必然統一，這是大勢所趨，是中華民族的集體意志，不會改變，也不可能改變。中國政府維護國家主權和領土完整的決心堅定不移，我們有能力挫敗任何形式的‘台獨’分裂行徑。”

王毅說，“第三，一個中國原則是中美關係的政治基礎，是不可逾越的紅線。中國政府在台灣問題上沒有妥協餘地，沒有退讓空間。我們敦促美國新一屆政府充分認識台灣問題的高度敏感性，切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，徹底改變上屆政府‘越線’、‘玩火’的危險做法，慎重和妥善處理涉台問題。”

據中央社報導，台灣陸委會當晚以書面形式就王毅的發言應詢表示，“台灣堅定維護國家主權與民主自由的立場，始終一貫；中華民國是主權國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，台灣有權利與國際社會正常交往，台灣的前途更只有台灣2300萬人民有權決定。”

台陸委會表示，“維護台海和平穩定，是雙方共同責任，而非一方以威嚇打壓將片面主張強加於另一方。因此再次呼籲中共當局，正視與尊重兩岸現實與台灣民意，思考良善舉措，優先透過建設性的對話與交流，保障兩岸人民權益，才有助於逐步化解分歧。”