歐盟準備對緬甸軍方下屬企業進行制裁

自布魯塞爾方面消息，據路透社星期一最新看到的兩份歐盟內部文件顯示，作為對緬甸軍方2月1日發動軍事政變並於隨後血腥鎮壓民眾抗議的反應，歐盟正準備擴大對緬甸軍方的制裁範圍，將其經營的企業作為制裁對象。

廣告 繼續瀏覽後續

其中一份日期為3月5日的文件指，外交官們表示，歐盟外長可能會在3月22日舉行會議同意這些制裁措施，這些措施將針對 “為緬甸武裝部隊創造收入或向其提供財政支持”的公司。雖然歐盟對緬甸實行武器禁運，並自2018年以來就羅興亞人問題針對一些軍方高層人士實施制裁，但這些措施將是緬甸發生政變以來迄今為止歐盟作出最重要的回應。

歐盟外交官表示，緬甸軍方運營的企業，包括緬甸經濟控股有限公司(MEHL)和緬甸經濟公司(MEC)很可能成為被制裁目標。它們將被禁止與歐盟投資者和銀行做生意。

這些軍方企業可謂是緬甸“國中之國”遍布經濟領域，從採礦業和製造業到食品和飲料，再到酒店、電信和銀行業等。它們是緬甸最大的納稅人之一，隨着緬甸在政變前近10年的民主自由化過程中的開放，這些軍方企業尋求與外國公司合作。

聯合國國際獨立事實調查團曾在2019年8月建議對這兩家公司及其子公司進行制裁，稱它們給緬甸軍隊提供了額外的收入來源，並或為侵犯人權行為提供資金。聯合國稱，緬甸軍方從國內外商業活動中所獲取的收入，極大地提升了其實施嚴重侵犯人權行為且無需遭受懲罰的能力，國際社會應立即切斷與緬甸軍方及其所控制和依賴的大批商業企業之間的聯繫，並開展有針對性的制裁和武器禁運。

上周，歐盟表示，正在暫停向緬甸提供發展援助。不過歐盟尚未暫停對緬甸的貿易優惠政策。德國外長馬斯(Heiko Maas)4日表示，新的制裁是歐盟應對政變的經濟懲罰計畫的一部分。馬斯告訴德國議會說，“通過這些措施，我們非常慎重地針對軍方的決策者。更多的選擇，例如針對軍方的經濟公司，已經擺在桌面上，很快就可以採取行動。”