王毅：“中俄組合”團結如山，聯手反對“顏色革命”

中國國務委員兼外交部長王毅3月7日在出席兩會記者會上，當談到中俄關係時表示，“世界越是動蕩不寧，中俄合作越要堅定前行。兩國要互為戰略依託，互為發展機遇，互為全球夥伴，這既是歷史的經驗，也是時代的要求。”

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會上，蘇聯電訊社（塔斯社）記者提問稱，“中俄是全面戰略協作夥伴。疫情如何影響了俄中關係？”王毅回答說，“面對世紀疫情，中俄肩並肩站在一起，背靠背緊密合作，攜手抵禦新冠病毒，共同抗擊‘政治病毒’。‘中俄組合’團結如山，始終是世界和平穩定的中流砥柱。世界越是動蕩不寧，中俄合作越要堅定前行。兩國要互為戰略依託，互為發展機遇，互為全球夥伴，這既是歷史的經驗，也是時代的要求。”

王毅說，“今年是《中俄睦鄰友好合作條約》簽署20周年。雙方已商定將條約延期，並賦予其新的時代內涵。這是中俄關係的里程碑，更是新起點。雙方將弘揚世代友好、合作共贏的條約精神，繼往開來，推陳出新，在更大範圍、更寬領域、更深層次上推進中俄新時代全面戰略協作夥伴關係。”

王毅表示，“我們將打造戰略互信的典範，堅定支持對方維護核心重大利益，聯手反對‘顏色革命’，打擊各種虛假信息，維護各自主權和政權安全。我們將打造互利合作的典範，深化‘一帶一路’和歐亞經濟聯盟對接，推動經貿投資合作提質升級，拓展科技創新、數字經濟等新興領域合作。”他說，“我們將打造民心相通的典範，弘揚傳統友好，促進人文交流，讓中俄友誼薪火相傳。我們還將打造公平正義的典範，攜手維護多邊主義，維護聯合國權威，維護國際法和國際關係基本準則，維護全球戰略穩定。”

此前，美國國務卿布林肯3日發表任內首場外交政策演講。他宣布，中國是美國21世紀面臨的最大地緣政治考驗。布林肯說，一些其他國家對美國也構成挑戰，包括俄羅斯、伊朗和朝鮮，其他嚴重挑戰還包括也門、埃塞俄比亞和緬甸，但中國的挑戰不一樣。他指出，中國是“唯一擁有經濟、外交、軍事和技術實力來對穩定和開放的國際體系---所有那些我們希望世界以這種方式運轉的規則、價值觀和關係構成重大挑戰的國家。而這個體系最終服務於美國人民的利益並反映美國人民的價值。”

布林肯說，華盛頓將與中國在應該的時候競爭，在可以的時候合作，在必要時對抗，但他指出，無論是哪種形式“我們都要以實力地位來跟中國接觸。”他強調，美國應對中國挑戰時必須與盟國和夥伴合作，“因為我們的團結力量讓中國更難忽視。”演講中，布林肯表示，“支持我們的民主制度是外交政策的當務之急。”否則，正中俄羅斯和中國的下懷，“它們尋找每一個機會質疑我們民主的力量。”布林肯亦提出，美國“將不通過昂貴的軍事干預或試圖用武力推翻專制來促進民主。”