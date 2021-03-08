菅義偉據報將成為首位訪問拜登白宮的外國首腦

自華盛頓方面消息，美國新聞網站Axios3月7日援引消息人士的話報導指，美國總統拜登計畫最快4月邀請日本首相菅義偉到訪白宮並舉行首腦會談。屆時，菅義偉將成為拜登政府自1月上台後，首位獲邀赴美舉行面對面會談的外國首腦。

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另就共同社8日報導，多名日本政府相關人士透露，日美兩國政府朝着最早4月實現首相菅義偉訪美，與總統拜登舉行首次面對面首腦會談的方向，展開了協調。分析人士指出，拜登對菅義偉的邀請將向美國盟友和夥伴，及包括中國在內的潛在對手發信號，美日同盟仍將是二戰後印太地區安全框架的關鍵。此次邀請也將標誌着拜登政府在疫情期間的外交政策將部分恢復正常，拜登將開始在白宮橢圓形辦公室與外國領導人舉行面對面的會晤。

白宮拒絕確認即將舉行的會議，該會議尚未最終確定，可能會滑落到春季的晚些時候，而疫情狀況是一個關鍵因素。此外，美日印澳四國首腦將於周末舉行線上會議。美國國務卿布林肯和國防部長奧斯汀預計也將於下周訪日，並與日方召開由兩國外長和防長共同出席的安全保障磋商委員會（2+2會議）。

日本官房長官加藤勝信8日就菅義偉訪美明確表示，具體日程並未敲定。另一方面，他也強調“將關注新冠疫情，朝着儘早（訪美）展開協調”。此前，拜登已經與加拿大和墨西哥兩國首腦，及歐盟委員會主席馮德萊恩以在線形式舉行了會談，但面對面會談尚未實施。