歐洲議會最大黨團通過首份對華政策戰略文件：提出歐中走向三大可能

歐洲議會最大黨團、歐洲人民黨（EPP）近日通過了首份歐中關係立場性文件，並突出雙方關係應向公平和互惠的方向發展。歐洲人民黨3月10日通過推特表示，“中國的宏大戰略削弱了歐盟。因此，我們必須改變政策以保持歐洲的優勢。”

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對此，波蘭前外長、歐洲議會對美關係代表團主席西科爾斯基（Radek Sikorski）通過推特表示，“與中國在可能的地方合作，在需要的地方競爭，在必要的地方對抗。今天，歐洲人民黨通過了我的‘歐洲與中國關係’戰略文件。”該文件題為，“歐盟-中國關係--邁向公平互惠的夥伴關係”。歐洲人民黨在推特上寫道，“我們希望與中國在共同關心的領域開展合作。中國擁有14億人口，代表着廣闊的市場，作為三大經濟體之一，中國在解決全球問題中不可或缺。”

歐洲人民黨表示，“我們積極肯定關於歐盟-中國全面投資協定（CAI）的政治協議。歐洲人民黨將仔細審查，同時考慮到中國的人權狀況。歐盟不應該在其價值觀和原則上妥協。”文件指出，“為避免不公平競爭，歐盟應制定‘競爭中立工具’，確保中國國有企業在歐洲市場的競爭中立性。歐盟委員會應成立一個特別工作組，提高成員國和歐洲企業的認識，並向中國當局施壓，以消除強制技術轉讓和侵犯知識產權保護的行為。中國在歐盟5G網絡開發領域的參與應該被仔細審查，同時那些被認為是安全威脅的公司必須被排除在歐盟27國的任何5G相關企業之外。”

這份文件寫道，“中國古代皇帝聲稱他們的統治受到超自然的授權。他們相信，上天將中國指定為‘中央王國’，是世界的中心，是有史以來最強大、最和諧、最富有、最智慧的帝國。中國共產黨推廣的當代敘事強烈地建立在過去的基礎上。他們強調五千年來，中國一直是世界的中心，是最強大、最和諧、最富有、最智慧的帝國。他們強調，五千年來，中國一直是世界的中心，但後來西方列強對‘神聖秩序’進行了非自然的破壞。今天，中國領導人承諾恢復中國據稱應有的地位，從而恢復世界的‘自然’狀態。”

文件稱，“與所有的歷史敘事一樣，中國的歷史敘事也是已被證明的事實和意識形態主張的彙編。中國比其他國家‘更有歷史’的概念並沒有得到考古學研究的支持。而且，中國歷史見證了強盛期、衰落期、王國戰亂期、外族統治期，以及受外來思想和影響而發生的根本性變化。”

文件稱，“一個從馬克思、列寧、毛澤東、鄧小平和現在的習近平那裡汲取意識形態的政黨，聲稱是受命於天更是值得懷疑。”文件稱，“變成民族-共產主義意識形態的歷史敘事不能界定21世紀基於規則的多邊秩序中的關係。這可能是一把雙刃劍，因為每個國家都可以挖掘出歷史上對其鄰國的‘證明’的不滿。如果我們想維護歐洲和亞洲鄰國之間的和平和相互尊重的合作，那麼，在界定邊界和領土歸屬方面，幾百年前的地圖不能優先於國際法。”文件補充說，“中國，以其多變的歷史、豐富的文化、哲理和創新的工藝，數百年來一直吸引着歐洲人的目光，激發著歐洲人的靈感和真誠的願望。”

文件提到，“2019年3月，歐盟委員會將中華人民共和國定性為一個合作夥伴、一個利益衝突的談判夥伴、一個經濟競爭者和一個系統性對手。鑒於新冠病毒大流行的政治後果和所謂的香港國安法的實施，對新疆、西藏和台灣更積極地追求長期目標，無視多邊體系和國際協議，中國的惡性影響擴散，未能履行基本人權義務，我們認為這種四方面的方法已經過時。”

歐洲人民黨表示，“作為歐盟的夥伴，中國應該尊重自己的國際義務，而現在還不是這樣。系統性競爭越來越可以被視為我們關係中壓倒一切的範式；但是，我們不應忽視與中國繼續對話的必要性。”文件指，“我們必須承認，中國現任領導層的態度越來越強硬，已經脫離了集體領導的方法，重新擁抱了一種個人崇拜。全球範圍內的民主與專制之爭，是決定我們與中國關係的重要因素。因此，合作和經濟交流的空間縮小了。”

文件稱，“2020年，中國是歐盟的主要貿易夥伴。這毫無疑問，經貿關係必須是歐盟與中國合作的核心，但不是其唯一的決定性因素。然而，利益是不對等的。雙方在當前戰後國際秩序賴以建立的價值和準則這一根本問題上存在分歧。歐洲以尊重民主、法治和人權為指導，而中國則是一黨專制國家。然而，我們需要努力使我們的經濟相互依存的利益最大化；我們也必須解決現有的不平衡問題。”

文件指，“歐洲公司對中國和其他地方不斷惡化的商業環境和來自中國公司越來越多的不公平競爭感到震驚。與此相伴的是，中國對個別成員國和歐盟的外交採取了更具對抗性的做法。歐洲的大學、研究人員、記者和民間社會行為者不僅在中國工作時，而且在歐洲工作時都會受到壓力、審查和威脅。當中國當局認為其官方理論和政策受到挑戰時，就會出現這種情況，這對歐洲價值觀的擴散以及企業和公民的公平和平等條件產生直接影響。”

歐洲人民黨指出，“歐洲公民認為，由於中國的強硬態度和在成員國中日益增加的存在，他們的歐洲生活方式正在受到挑戰。歐洲感到關切的是，缺乏透明、公平和平等的規章制度損害了競爭，對他們的生活弊大於利。”歐洲人民黨在該戰略文件中隨後提出的政策建議方麵包括：合作解決全球問題，捍衛基於規則的國際秩序，系統性競爭--維護歐洲利益。文件還以新冠疫情為例，研究了歐中關係的現狀。文件還談到，歐盟正面臨著與中國在不同領域的系統性競爭，包括經貿關係層面等。

文件提及，針對歐盟內部的公共和學術討論問題，“北京正試圖影響歐洲社會的公共話語。它的目的是將自己的政治敘事強加於人，並對歐洲內部的批評聲音進行審查。”文件稱，“意見、言論、宗教和結社自由是我們自由民主國家的基本原則。在歐洲，批判性思維被視為我們參與式民主的基本要素。對中共來說，我們歐洲模式的這些建國原則屬於‘七股反動潮流’，屬於中國需要鎮壓的‘西方邪惡’。”文件指，“與此同時，中國正越來越多地利用歐洲的這些自由來塑造其議程。雖然我們的媒體、大學、智庫和社交媒體渠道對中國進行透明的辯論是受歡迎的，也是豐富的，但必須挑戰操縱公共話語的秘密手段。”

文件表示，“這些干預措施往往不為人知，但卻針對我們的核心價值和原則。與通常的軟實力公共外交不同，有人創造了‘銳實力’一詞來描述這些操縱性外交政策的新策略。”歐洲人民黨對此提出的政策建議則包括，“篩選外國媒體投資；支持獨立的中國研究和新聞工作；促進、支持和資助獨立新聞和自由媒體；反擊中國的假新聞運動和強加的敘事方式；捍衛人權和基本權利；要求釋放人權活動家；繼續為香港出頭；歐洲對使用強迫勞動的產品的進口頒布禁令；支持中國的宗教自由等。”

另就歐盟在中美關係緊張領域的立場，文件表示，“中美關係的狀況具有全球影響，尤其是全球流行病進一步加劇了現有的緊張關係。大國競爭無疑正在轉變為大國較量。在這種情況下，歐盟必須採取一種既能維護自身利益，又能與兩個主角保持工作關係的立場。”文件指，“只有歐盟作為一個整體，才有機會讓其成員國，在中美爭奪首要地位的情況下保持自主性。為了不被這兩個地緣政治巨頭擠壓，歐盟需要保持有原則但務實的外交政策。捍衛多邊主義及其機構，以及尊重基於規則的秩序是捍衛歐盟立場的根本。這就需要實施制裁，以捍衛歐洲的利益。”

文件稱，“這可能會導致暫時的挫折或失望，例如北京可能對我們的商業利益進行報復。然而，從長遠來看，這將加強基於透明規則的國際體系。為了實現這一目標，歐盟需要發揮領導作用，重新建立與美國的聯盟。這也應該與其他民主、志同道合的國家一起進行，因為這些國家對中國在遵守國際規則方面的選擇性很警惕。歐洲人民黨歡迎歐盟-美國對華對話的建立，並呼籲就強制技術轉讓或加強多邊機構等領域進行有力的討論，在這些領域，共同的方法不僅是可取的，而且是必要的。歐洲人民黨進一步呼籲歐盟、美國和其他民主國家在全球範圍內推行雄心勃勃的民主支持議程，以回擊正在蔓延的專制主義，支持人們對自由的渴望，並加強民主的快速恢復的能力。”

文件認為，“根據這些努力的結果，歐盟與中國的關係可能按照三種不同的情況發展。它們包括：(a) 積極的設想--參與和合作；(b) 中立方案--共存和混水摸魚；(c) 消極情況--較量和衝突。”歐洲人民黨最後表示，“歐盟的對華政策應基於以下原則。儘可能合作；必要時競爭；必要時對抗。這種方式使歐盟能夠靈活應對雙邊關係的發展。然而，參與需要雙方的興趣和對現有規則的遵守。因此，我們期待中國能夠兌現自己的承諾。有選擇地適用基於規則的國際秩序是不可接受的。我們期待北京方面的不歧視和開放，以及願意接受責任和問責，這是其在全球舞台上的作用增強所帶來的（影響）。”

文件稱，“歐洲人民黨支持與中國進行有原則的、務實的、注重實效的接觸。歐盟不應該在其價值觀和原則上妥協。歐洲人民黨呼籲歐洲機構和歐盟成員國利用一切手段說服中國領導層，將其令人鼓舞的國家變成國際社會負責任的成員。”