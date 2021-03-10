洪都拉斯總統否認美國指控捲入販毒

美國紐約的一樁販毒訴訟案可能會捲入洪都拉斯國家元首，埃爾南德斯總統對此予以否認。

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在中美洲，埃爾南德斯於2014年當選洪都拉斯總統。美國司法懷疑他為走私可卡因過境提供便利，並獲得金錢回報。

據本台RFI記者Loubna Anaki周三（2021年3月10日）發自紐約（New York）的報導，洪都拉斯總統曾經可能動用其國家的軍隊和安全部門用於保護販毒組織。這是紐約的聯邦檢察官在對一名被控販毒嫌犯的起訴書中所述。

美國懷疑洪都拉斯總統捲入販毒

這名美國檢察官認為，洪都拉斯總統可能收了賄賂，為走私毒品進入美國予以方便。論據是有一名關鍵證人表示，聽到了埃爾南德斯總統和這名被控販毒嫌犯之間的一段對話內容。這名嫌犯於去年在邁阿密（Miami）被捕。紐約檢察官認為，洪都拉斯總統是一名同謀犯，儘管其目前暫時沒有受到任何指控。

洪都拉斯總統否認涉嫌捲入販毒

洪都拉斯總統譴責美國的無端指控。埃爾南德斯總統反駁說，其領導的政府摧毀了眾多販毒組織，其打擊販毒的政策造成許多敵人試圖要把他扳倒。這樁案件中嫌犯的律師也對紐約檢察官手中關鍵證人的誠信提出質疑。

法廣存檔圖片 - Image d'archive RFI: Le président du Honduras Juan Orlando Hernández en 2019 à Washington. AP - Jacquelyn Martin

美國與洪都拉斯關係面臨新考驗

2019年10月，洪都拉斯總統的兄弟因涉嫌販毒，被判有罪。這樁案件將對美國與洪都拉斯之間關係帶來新風險。