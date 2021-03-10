美中官員據報將於下周在阿拉斯加舉行2+2會晤

彭博社3月10日援引消息人士的話報導指，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）將於下周在阿拉斯加與中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪和中國國務委員兼外長王毅舉行會談。

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此前，香港《南華早報》周二早些時候援引消息人士的話稱，中美兩國正在討論布林肯(Antony Blinken)和楊潔篪在阿拉斯加舉行會晤的可能性。這樣的會議將是美國總統拜登今年1月上任以來兩國高級外交官的首次會晤。該名拜登政府高階官員對路透說，討論中的會議將不是總統層級，“但會是非常高的級別。”

該官員說，“我們正在與中國討論關於高層對話的可能性。我不能透露更多了，不過我會說是在近期。”白宮發言人普薩基（Jen Psaki）周二在例行新聞發布會上，被問及有關阿拉斯加會議的報導時表示，拜登政府與中國進行了“直接接觸”，但“目前沒有敲定或確認任何細節”。她說，“我們不會隱瞞我們的擔憂，但我們也會尋找合作的機會。”

對此，彭博社財經記者賽莉婭穆赫辛（Saleha Mohsin）周三報導指，“據消息人士透露，拜登團隊將於下周在美國的地盤上與中國官員舉行首次面對面會談。布林肯和沙利文將與中國的王毅和楊潔篪在阿拉斯加舉行會談。”