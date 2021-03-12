菅義偉透露計畫4月上半月訪問美國

自東京方面消息，日本首相菅義偉3月12日表示，有意在4月上半月訪問美國，並與總統拜登直接會晤。預計他將成為首位與拜登面對面會談的外國首腦。菅義偉周五在官邸舉行的政府與執政黨聯絡會議上透露了此事。具體細節將根據日本國會日程等進行調整。

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據共同社報導，作為會談議題，菅義偉提到了新冠疫情、全球變暖、涉華相關問題、朝鮮綁架日本公民問題。菅義偉稱，“將確認日美間的配合與協作。”日本內閣官房長官加藤勝信隨後在記者會上說，“期待進一步強化包括日美同盟在內的日美關係，為實現自由開放的印度太平洋而確認緊密合作。”

加藤勝信強調稱，“在國際局勢瞬息萬變的情況下，日美首腦面對面交換意見極有意義”。此外，日本外相茂木敏充在記者會上表示歡迎稱，“這反映了拜登政府對強化日美同盟的有力參與。”

加藤在記者會上透露已與美方就確保防疫措施萬無一失達成了一致。他介紹稱，日本政府代表團人數將縮減至必要最小限度，菅義偉和所有隨行人員均會接種疫苗。設想規模為80至90人左右。

東京時間星期五晚，菅義偉和拜登將舉行包括澳大利亞和印度在內的四國首腦在線會談。兩人在1月28日的電話會談中就儘早實現菅義偉訪美並進行面對面磋商達成了共識。據悉，菅義偉上一次出國訪問是去年10月曆訪越南和印度尼西亞。