曾國衛要香港有優質民主

香港副局長和政治助理宣誓儀式2020年12月16日在政府總部舉行，12名副局長和14名政治助理在行政長官林鄭月娥（中）見證下宣誓擁護《基本法》，效忠香港特區。

政制及內地事務局局長曾國衞認為，不能單以議席數目多少，而決定政制有否進步。曾國衞表示，不需過度強調“循序漸進”，指《基本法》有關政制發展的條文，亦包含“按實際情況”，指香港的確有非愛國人士進入議會，引起混亂，令政府無法有效施政，政制需要重回正軌。

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曾國衞出席本台節目《星期六問責》時重申，特首及立法會普選的目標沒有改變，政制應該以健康方式循序漸進，否則是冒進，如果香港政制可以撥亂反正，就是優質民主。律政司司長鄭若驊就認為，人大的決定提出增加選舉委員會及立法會議席，擴大了參政機會，亦符合均衡參與的原則。

《彭博》早前報道指，鄭若驊在訪問中形容政制向後退一小步。鄭若驊澄清，並非認為人大決定令政制後退，反而認為屬正面的好事，當時她是按提問人用詞，認為即使是對方說的“後退”，認為也是好事。鄭若驊又說，無謂爭拗政制向什麼方向走，最重要是令香港具備良好的政治架構，以及提升治理效能。

47名發起或參與去年民主派初選、被控“串謀顛覆國家政權罪”的被告，總裁判官早前批准15人保釋，律政司就11人的保釋提出覆核。高等法院今早開庭處理其中5人的聆訊。

預計上午會處理其中3名被告的保釋覆核，包括前立法會議員譚文豪和郭家麒，以及東區區議員鄭達鴻。南區區議員彭卓琪及西貢區議員柯耀林的聆訊，預計下午舉行，由國安法指定法官杜麗冰處理。

高等法院外有大批警車戒備，附近港鐵站也有警員巡邏。