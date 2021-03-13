沙利文：已與歐方就解決對華關切的共同方法開始磋商

美國國家安全顧問傑克·沙利文（Jake Sullivan）3月12日在出席記者會上表示，他與國務卿布林肯（Antony Blinken）和中國的高級外交官員下周會面時，將提出對中方在香港問題上的行動和涉及技術的安全風險的擔憂。

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布林肯和沙利文將於3月18日在阿拉斯加的安克雷奇與中華人民共和國中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪和國務委員王毅舉行會晤。此前，布林肯將先與日韓官員在東京和首爾進行會晤。周五的白宮記者會上，沙利文告訴媒體稱，“今天上午，總統主持了有史以來第一次四國首腦會議”。他說，“在會議期間，每一位領導人都獨立地將這一事件稱為‘歷史性的’，因為它鞏固了一個由強大的民主國家組成的集團，這些國家將共同努力，確保一個自由和開放的印度洋-太平洋。”

沙利文說，“總統在開幕致辭中指出，這是他上任以來第一次主辦的多邊首腦會議，這是有目的的。這反映了他的觀點，即我們必須在共同的事業中團結民主盟友和夥伴，以及他對印太地區對美國國家安全的核心地位的信念。”他說，“會議期間，領導人討論了關鍵的區域問題，包括南海和東海的航行自由和不受脅迫的自由；朝鮮核問題；以及緬甸的政變和暴力鎮壓。 總統和他的同行們還談到了專制和民主之間的模式競爭，並表示相信，儘管有挫折和不完善的地方，但民主是為人民提供和應對21世紀經濟、社會和技術挑戰的最佳制度。我不得不說，在會議過程中，儘管我們正處於艱難的時期，但對未來的樂觀感卻充分展現出來。”

沙利文說，“四位領導人確實討論了中國帶來的挑戰，他們明確表示，他們都對中國不抱任何幻想。但今天的會議從根本上講並不是關於中國的，大部分的焦點都集中在緊迫的全球危機上，包括氣候危機和新冠疫情。而關於新冠疫情，這四位領導人今天做出了大規模的聯合承諾。憑藉印度的製造，美國的技術，日本和美國的資金，以及澳大利亞的物流能力，四國承諾在2022年年底前，向東盟，印度洋和太平洋地區及其他地區提供10億劑量的疫苗。”

沙利文說，“領導人還商定，他們將在年底前親自會晤，並啟動了一系列工作組，其中包括一個將幫助制定5G和人工智能等關鍵技術標準的新興技術小組，以及另一個將幫助我們四國應對這一日益增長的威脅的網絡問題小組。這些小組將在我剛才提到的將於年底前舉行的首腦會議上取得成果。”針對在訪問日韓後，與中方官員的阿拉斯加會談計畫，沙利文說，“我們已經談了很多關於我們的基本戰略，即在早期建立實力地位。在過去50天的工作之後，布林肯國務卿和我將以強勢姿態與中國高級代表會面。”

介紹完拜登政府採取的國內政策後，沙利文說，“我們重振了我們在亞洲和歐洲的聯盟。上周，與歐洲方面一起，我們同意在長期的波音與空中客車公司的爭端中暫停徵收關稅。我們對俄羅斯毒害納瓦爾尼（Aleksey Navalny）的事件做出了強有力的聯合回應。我們已經開始與歐洲夥伴進行深入磋商，就我們對中國的關切採取共同的方法。”他說，“在亞洲，就在過去的幾天里我們與韓國和日本達成了新的部隊和基地駐紮協議。現在，我們已經將‘四國對話’提升到了一個新的水平。”

隨後的提問環節中， 彭博社記者問，“在今天早上的四方對話會議上，總統和他的同行們是否討論了微軟Exchange郵件系統受到的網絡攻擊？我也想知道他們是否討論了芯片短缺，半導體的短缺問題。有沒有什麼解決辦法？”對此，沙利文說，“在今天的談話中，他們沒有談及太多細節，而是討論了最近的網絡攻擊和半導體問題。事實上，作為新興技術工作組的一部分，領導人同意研究這個供應鏈問題，包括與半導體有關的問題，以確保我們在未來不會出現關鍵材料的短缺，無論是半導體還是稀土。”

沙利文說，“在網絡方面，這個新的網絡工作組背後的推動力不僅僅是SolarWinds事件或微軟Exchange郵件系統事件，美國正在緊急應對這兩起事件，還包括日本、印度和澳大利亞在過去幾周和幾個月內遭受的網絡攻擊”。他補充說，“因此，這是我們面臨的來自國家行為者和非國家行為者的共同挑戰，我們確實打算使四方對話成為網絡合作的核心工具。”隨後有記者問，“你能不能斬釘截鐵地說，微軟Exchange的黑客事件是中國乾的？”沙利文回答說，“今天站在這裡無法提供證據，但我向你們保證，我們將在不久的將來的某個時間點確定這次襲擊的來源。我們不會隱瞞真相；我們會站出來，說出我們認為是誰實施了這次襲擊。”

會上，有記者問，“你認為針對中國的關稅和出口管制會是會談的一部分嗎？而中方需要做什麼才能讓美國回調關稅和出口管制？”沙利文說，“我不指望，例如，第一階段的貿易協議會成為下周的主要話題。這是我們的努力，目的是向中國政府明確傳達美國打算如何在戰略層面上開展工作，我們認為我們的基本利益和價值觀是什麼，以及我們對他們的活動的關切是什麼。無論是在香港、新疆，還是在台灣海峽，或者，坦率地說，我們今天從我們的四方夥伴那裡聽到的問題：他們對澳大利亞的脅迫，他們在尖閣群島周圍的騷擾，他們對印度邊境的侵略。”

沙利文說，“因此，這將更多地停留在這一領域，而不是涉及關稅或出口管制問題的細節。但我們將表明，美國將在技術方面採取步驟，確保我們的技術不被用於有損於我們的價值觀或不利於我們的安全的方式。我們將在廣泛的層面上傳達這一信息。”他補充說，“但就這些問題的細節而言，在我們與中國政府就這些問題逐一坐下來之前，我們還有更多的工作要做，要與我們的盟友和夥伴達成一個共同的方針，一個聯合的方針。我們也希望在合適的時間點，讓拜登政府的其他重要代表、高級經濟代表參與這些對話。”

隨後記者問，“台灣外長表示，他希望看到更多的與四方對話機制的安全合作。你是否認為，在不同國家之間的協調下，四方對話是一種方式，或許可以增加中國對台灣採取任何行動的潛在成本？而在你們今天上午的討論中，有沒有提到台灣及其地位？”沙利文說，“我們看待這個問題的方式是，四方對話不是一個軍事聯盟；它不是一個新的北約，儘管有一些宣傳如是說。它是什麼，是一個機會，這四個民主國家作為一個集團，並與其他國家，在經濟、技術、氣候和安全的基本問題上工作。因此，我不打算詳細說明安全的要素是什麼樣子的，因為作為一個新興機構，我們還有工作要做，以確定議程是什麼樣子的。”

沙利文說，“我們知道的是，基礎廣泛的海上安全已經是四方議程的核心，人道主義援助和救災以及我們軍隊在這一領域的工作已經列入議程。在從航行自由到更廣泛的區域安全問題等一切問題上，我們將何去何從，不僅在領導人層面，而且在工作層面也必須加以解決。因此，我們將看到在今後幾個月中如何開展這項工作。”路透社記者後提問說，“我們報道，印度很可能阻止其移動運營商攜帶或使用華為的電信設備。這是美國歡迎的事情嗎？”沙利文說，“美方已經表達了對華為的擔憂，以及華為與中國政府和軍事機構人員之間的關係。所以這是印度做出的主權決定，但我們當然認為這也符合我們做出的決定和主張。”