美日印澳四國領導人發表聯合聲明，談“四方對話精神”

美國總統拜登（Joe Biden）與日本首相菅義偉、印度總理莫迪（Narendra Modi）和澳大利亞總理莫里森（Scott Morrison）在華盛頓時間3月12日舉行了四方對話機制（Quad）下的首次領導人會晤。拜登會後通過推特表示，“美國、日本、印度和澳大利亞致力於共同努力，應對我們面臨的共同挑戰，確保印度洋-太平洋地區的自由和開放。”

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美日印澳領導人會後發表聯合聲明，就“四方對話精神”加以介紹和定義。

聲明寫道，“1. 我們召開會議是為了重申我們對澳大利亞、印度、日本和美國之間四方合作的承諾。我們帶來了不同的觀點，並為自由和開放的印度洋-太平洋的共同願景而團結起來。我們努力建設一個自由、開放、包容、健康、以民主價值觀為基礎、不受脅迫限制的地區。我們回顧，我們為實現這一積極願景所做的共同努力源於一場國際悲劇，即2004年的海嘯。今天，新冠疫情造成的全球破壞、氣候變化的威脅以及該地區面臨的安全挑戰，使我們有了新的目標。在2021年3月12日這一歷史性時刻，即有史以來第一次四國領導人級別的首腦會議上，我們承諾加強合作，應對我們時代的決定性挑戰。”

聲明稱，“2. 我們共同致力於促進以國際法為基礎的自由、開放、有章可循的秩序，以促進安全與繁榮，應對印度洋-太平洋地區及其他地區的威脅。我們支持法治、航行和飛越自由、和平解決爭端、民主價值和領土完整。我們承諾與一系列夥伴共同努力。我們重申堅決支持東盟的統一和中心地位，以及東盟的《印度洋-太平洋展望》。四方充滿潛力，展望未來；它尋求維護和平與繁榮，並在普遍價值的基礎上加強民主復原力。”

聲明稱，“3. 我們的共同目標要求我們應對最緊迫的全球挑戰。今天，我們承諾應對新冠疫情的經濟和健康影響，應對氣候變化，並應對共同的挑戰，包括在網絡空間、關鍵技術、反恐、優質基礎設施投資、人道主義援助和救災以及海事領域的挑戰。”

聲明補充說，“4. 我們將在我們各國在衛生安全方面取得的進展的基礎上，共同努力，擴大安全、負擔得起和有效的疫苗生產和公平獲取，以加快經濟復蘇，並有利於全球衛生。我們對本國人民的健康和安全作出了堅定的承諾，但我們也認識到，只要這種流行病繼續蔓延，我們任何人都不可能安全。因此，我們將與包括世界衛生組織和）疫苗全球取得機制（COVAX）在內的多邊組織密切協調，合作加強印度洋-太平洋地區公平獲得疫苗的機會。我們呼籲世界衛生組織進行透明和注重結果的改革。”

聲明說，“我們團結一致，認識到氣候變化是一個全球優先事項，並將努力加強所有國家的氣候行動，包括保持與《巴黎協定》一致的溫度限制。我們期待着在格拉斯哥舉行的第二十六屆締約方會議取得成功。我們將開始就未來的關鍵技術進行合作，以確保創新符合一個自由、開放、包容和有彈性的印度洋-太平洋。”

聲明稱，“我們將繼續優先考慮國際法在海洋領域的作用，特別是《聯合國海洋法公約》(《海洋法公約》)所體現的作用，並促進合作，包括在海上安全方面的合作，以應對東海和南海基於規則的海洋秩序所面臨的挑戰。我們重申致力於根據聯合國安全理事會決議實現朝鮮的完全無核化，並確認必須立即解決日本被綁架者問題。作為緬甸及其人民的長期支持者，我們強調迫切需要恢復民主和優先加強民主復原力。”

聲明稱，“5. 為了推進這些目標和其他目標，我們將加倍致力於四國參與。 我們將把我們各國的醫療、科學、籌資、製造和交付以及發展能力結合起來，並成立一個疫苗專家工作組，以履行我們對安全和有效分配疫苗的突破性承諾；我們將成立一個關鍵技術和新興技術工作組，以促進在國際標準和未來創新技術方面的合作；我們將成立一個氣候工作組，以加強全球在緩解、適應、復原力、技術、能力建設和氣候融資方面的氣候行動。我們的專家和高級官員將繼續定期會晤；我們的外交部長將經常對話，每年至少會晤一次”。

四國領導人表示，“在領導人層面，我們將在2021年底之前舉行一次面對面的首腦會議。 這些活動的雄心壯志與時俱進；我們致力於利用我們的夥伴關係，幫助世界上最有活力的地區應對歷史性危機，使之成為我們所有人都追求的自由、開放、無障礙、多樣化和繁榮的印度洋-太平洋。”