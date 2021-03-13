美日印澳四方對話領導人開場發言實錄

美國總統拜登（Joe Biden）與日本首相菅義偉、印度總理莫迪（Narendra Modi）和澳大利亞總理莫里森（Scott Morrison）在華盛頓時間3月12日舉行了四方對話機制（Quad）下的首次領導人會晤。

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以下是會議期間四國領導人開場發言內容

拜登說，“大家好。我希望我們能夠親自參加，但即使是以這種虛擬的形式，與朋友們相聚也是非常美妙的。我們被提醒，我們正處於全球危機之中，但我們也要克服危機。四方對話是，是在你們剛剛，大家剛剛在那部短片中看到的，在我的前任小布什領導下的204危機，2004年海嘯之後創建的。”他說，“首相先生，我記得後來我到日本去看望了那場災難的後果。你們所經歷的一切令人震驚。我們第一次以領導人的身份召集這個小組。我要感謝我的同行們今天的加入。莫里森總理、莫迪總理和菅義偉首相。你們--很高興你們都來了。就像我說的，我希望我們能一起做這件事。”

拜登說，“這也是我作為總統有機會主持的第一次多邊峰會。在這個----在這個時刻，我想我們大家都關心這個目的：一個自由和開放的印度洋--太平洋地區對我們每個人的未來、我們的國家都至關重要。美國致力於與你們、我們的夥伴以及我們在該地區的所有盟友合作，以實現穩定。這是一個特別重要的小組，因為它致力於實際的解決辦法和具體的結果。”他說，“而且，我的同行們，如果你們原諒我，我想舉一個例子來說明為什麼這很重要。有很多例子，但是，昨天，我簽署了美國救援計畫，使美國人民度過這次大流行病，並啟動我們的經濟和經濟復蘇。 這個法案將把有意義的幫助送到我國最需要幫助的人手中。”

拜登說，“因此，本周，經合組織上調了美國今年的預期增長率，作為該立法的結果。事實上，經合組織將其從3.2%翻了一番，達到6.5%；這是1984年以來一年經濟增長的最快速度。這一點至關重要，因為經合組織還預測，美國經濟增長在‘美國救援計畫’（ARP）和增加疫苗接種的推動下，將成為今年全球經濟增長的主要動力，我們的貿易夥伴也將因此而在全世界受益。”他說，“但是，要想做好這件事，我們都必須把重點放在創造國內需求和推動全球可持續增長上。我們已經啟動了一個雄心勃勃的新的聯合夥伴關係，這將促進疫苗生產，並為了全球利益，加強疫苗接種，使整個印度洋-太平洋地區受益。”

拜登說，“我們正在建立一個新的機制，以加強我們的合作，並在我們應對加速的氣候變化時提高我們的共同雄心。而且，我們正在重申我們的承諾，以確保我們的區域受國際法的約束，致力於維護普遍的價值觀，並且不受脅迫。”他說，“先生們，正如你們所知道的，我們面前有一個重要的議程，但我對我們的前景感到樂觀。四方會談將成為印度洋-太平洋地區合作的重要舞台。我期待着在未來幾年與你們大家密切合作。現在，莫迪總理，我把說話的機會交給你。再次，很高興見到你們。”

莫迪說，“各位閣下--拜登總統、莫里森總理和菅義偉首相，很高興能與朋友們聚在一起。我感謝拜登總統的這一倡議。閣下們，我們因我們的民主價值觀和對自由、開放、包容的印度洋-太平洋的承諾而團結在一起。我們今天的議程：涵蓋疫苗、氣候變化和新興技術等領域，使四方對話機製成為促進全球利益的良善力量。”他說，“我認為這一積極的願景是印度古老的‘天下是一家’的世界大同觀念哲學的延伸，它把世界視為一個大家庭。我們將共同努力，比以往任何時候都更加密切，以促進我們的共同價值觀，促進一個安全、穩定和繁榮的印度洋-太平洋。”他說，“今天的首腦會議表明，‘四方對話’已經成熟。它現在仍將是該地區穩定的重要支柱。謝謝你們。”

拜登說，“謝謝你”。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）接著說，“莫里森總理”。

莫里森說，“拜登總統，感謝這項出色的倡議，並將我們團結在一起。 我和總理們一樣，很高興見到你。 Namaste、早上好、日語你好（こんにちは），來自澳大利亞的問候。”他說，“當我們在澳大利亞開始新的一天時，天還沒有亮。但是，我們作為四方國家的領導人聚集在一起，通過我們的聚會，迎接我認為將是印度洋-太平洋地區新的黎明。”

莫里森說，“歷史告訴我們，當各國在戰略信任、共同希望和共同價值的夥伴關係中攜手合作時，就能取得巨大成就。當世界在一個世紀前擺脫了大戰和上一次全球大流行病時，很快就發現出現了大蕭條和另一場全球衝突，造成了難以想象的貧困和破壞。”他談到，“在我們擺脫這場全球大流行病和全球衰退的時候，讓我們共同創造一個不同的未來。 現在，印度洋-太平洋地區將決定我們21世紀世界的命運。”

莫里森說，“作為印度洋-太平洋地區四個偉大的自由民主國家的領導人，讓我們的夥伴關係成為和平、穩定和繁榮的推動者，並以包容的方式與本地區許多國家分享他們通過東盟表達的開放、包容--包容和有韌性的印度洋-太平洋地區的願景；通過維護我們的價值觀和支持國際法，尊重和支持他們的主權、獨立和安全；並解決我們面臨的許多挑戰，從新冠疫情到氣候變化。”他說，“朋友們，你們要知道，澳大利亞在所有這些任務中，雖然寄希望於我們的朋友，但我們從來不會讓朋友們去做。 我們會盡自己的一份力量，為大家減輕負擔。我很高興現在將發言交給我的好朋友菅義偉首相。”

菅義偉說，“喬、莫迪先生和斯科莫（ScoMo）：非常榮幸能夠和大家一起實現日澳印美領導人峰會，共同實現自由開放的印太。從剛才我們在視頻中看到的應對海嘯災難開始，四國在2007年變成了一個外交對話的論壇。”他說，“此後，在克服了2017年前後的一些困難情況後，我們獲得了新的動力。去年10月，我們進入了在東京這裡舉行外長會議的階段。從那時起不到半年的時間，我們現在舉行了這第一次領導人峰會。我確實對這一發展感到很激動。我感謝喬的倡議。”

菅義偉說，“我希望在四國的共同努力下，堅定不移地推進我們的合作，實現自由開放的印太地區，為包括克服新冠疫情在內的本地區的和平、穩定和繁榮做出看得見、摸得着的貢獻。昨天是東日本大地震10周年。我們在應對災難的過程中得到了美國、澳大利亞和印度的大力支持。喬在災後不久就訪問了災區，並再次表示感謝。”他說，“我期待着今天的討論能夠取得成果。”