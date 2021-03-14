中國領導人習近平步向第三個任期

在中國政治中具有極其重要象徵意義的2021年“兩會”已本周四（3月11日），隨着全國人大十三屆四次會議的結束而落下帷幕。北京出台的措施旨在推動中國到2035年時成為世界頭號經濟強國。這被認為是中國領導人人習近平在為其步向第三個任期做準備。

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本台RFI法文網周日（2021年3月14日）刊出駐華記者拉加德發自北京的採訪報導，在此予以着重介紹。

這一報導在開篇中指出，中國主席的名字經常出現在講話中。在總理人大會議期間講話時，也有不容置疑的跡象。習近平桌前擺着兩個茶杯，而其它政治局委員都只有一個。這是為了保證習主席在位十年後，茶還是熱的，2022年中共“二十大”時要再次當選。

法廣存檔圖片：北京一家商店裡的陳列 攝於 2021年3月2日 Image d'archive RFI : Plaques avec des images du président Xi Jinping (à gauche) et du fondateur du régime, Mao Zedong, dans un magasin de Pékin le 2 mars 2021. GREG BAKER AFP

專業研究人士想要從茶葉里去讀懂玄機或者乾脆就看官媒。習近平當然沒有紅寶書，但他在«人民日報»頭條上的次數超過毛澤東當年。維也納大學東亞學院的現代中國問題專家分析說，這顯示習主席自認為是中國共產黨的救星，他上位時發現自己完全被腐敗的和無能的地方官員所困。通過經常出現在頭版上，這加強權力集中於其個人，尤其是通過其所成立的各種委員會，每次都有親信掌舵。

百年中共與“二十大”

“二十大”前的最後一道線恰逢中共誕辰百年，七月份時將予以大張旗鼓地慶祝，現任主席將是這一紀念活動的核心。清華大學的一名前講師認為，一切都是在為第三個任期，甚至更長遠鋪路。

法廣存檔圖片 - Image d'archive RFI : Une vidéo du président Xi Jinping est présentée lors d'une exposition sur la lutte de la Chine contre le COVID-19 dans un centre de congrès qui servait d'hôpital pour les patients atteints de coronavirus le 15 janvier 2021 dans la ville chinoise de Wuhan. © Nicolas Asfouri AFP/Archive 法新社

這樣的觀點目前僅是猜測。習在黨內並非只是交結了朋友，更不用說還有別的挑戰。維也納大學東亞學院的這位現代中國問題專家還認為，習近平想要重振中共，甚至回到初心。這將是一個複雜的過渡，與眾多利益相違背。此外，還需面對越來越敵意的外部環境。在一定程度上，這種對華敵意是中國領導層自己挑起的。