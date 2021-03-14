加前總理哈珀：加拿大陷入中美“新冷戰”之中

加拿大前總理、保守黨人史蒂芬·哈珀（Stephen Harper）3月12日在參加由加國防協會研究所會議（CDA Institut）舉辦的“渥太華安全會議：安全與國防”年會時表示，西方有關中國沒有世界性野心，並會在其國內使用經濟實力的傳統觀點是錯誤的。他提出，西方需要做好準備，在一個美國在國際舞台上可能不那麼佔主導地位的世界裡，迎接一個更強大、更具侵略性的中國。

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哈珀提出，如今整個世界已經再次陷入到“兩個超級大國之間的冷戰”當中，但這次的主角並非美蘇，而是中美兩國。與此同時，俄羅斯已經淪為和伊朗一樣的“干擾者”，而加拿大這種“中等強國”仍然能夠發揮作用，卻無法依靠自己塑造結果。

哈珀稱，“是的，像加拿大這樣的中等強國仍然可以發揮作用……但我認為我們不應該這樣想——尤其是對於我們這樣的國家，我們可以完全獨立於兩大巨頭（中國和美國）確定路線。”二戰結束後，美國和蘇聯以及兩國的盟友之間進行了長達數十年的冷戰。而在談及對蘇聯的最大繼承者俄羅斯的看法時，哈珀評論稱，儘管俄羅斯仍然“具有戰略重要性”，由於該國如今的經濟體量相對較小，這使得它無法與中美處在同一水平上，甚至淪為“世界上最大的干擾者”，就像伊朗和朝鮮等流氓國家一樣，“是一個黑客、破壞者、僱傭兵”，他說。

哈珀談到，雖然美國仍然是當今世上的“卓越力量”，但他認為，“美國身為主導或壓倒性力量的那一天已經過去了”。“中國現在是美國在一系列領域的競爭對手：經濟、安全，坦率地講，還有(政府)系統的競爭，”他補充道，每個超級大國周圍的集團沒有像美國和蘇聯身為全球主要競爭對手時那般明確，恰恰相反，“這種競爭雖然激烈且日益加劇，卻也涉及到一定程度的互相依賴，這是蘇聯和美國之間（的冷戰）所不具備的。”

哈珀認為，相比於以往的傳統領導角色，美國已經發生了“巨大的變化”，這在一定程度上要歸結於前任美國總統特朗普的孤立主義政策，但更像是“美國政治的一種趨勢”。他續指，無論是在特朗普的領導之下，還是看樣子會在拜登任內延續，美國都在（國際事務中）退步，這是對國際秩序的重大破壞。他說，“（國際舞台上）發生了一個巨大的變化，特別是自我卸任以來，美國真的從很多傳統的領導角色中退了出來”。他補充說，“中國現在是美國在一系列領域的競爭對手。”

哈珀表示，“多年來，所謂的中國專家對中國的解讀是完全錯誤的。中國不是一個孤立和被動的國家，而是一個有霸權野心的大國。”2015年卸任加國總理一職的哈珀談到，當他執政時，北京對自己的野心比較謙虛，但他認為這些野心一直存在。哈珀說，“中國咄咄逼人的所有支柱都已經到位，任何人都可以清楚地看到”。他說，“習主席不同的是，他對中國的野心變得更加明顯地直言不諱。”

哈珀指，倘若中國的生活水平達到與西方發達國家同等的水平，其可能將構成一個更大的挑戰。“這將意味着，中國的絕對（經濟）規模將是美國鼎盛時期(經濟)實力的三倍……”哈珀說，“這絕非可以掉以輕心的事情。”他補充道，部分其他國家，例如印度正試圖在超級大國的競爭中跨越障礙，在加強與中國的經濟關係的同時，通過提升與美國的安全關係來保護自己免受霸權野心的影響。與此同時，儘管像加拿大這樣的“中等強國”也身為（全球）競爭的一部分，由於缺乏經濟和安全影響力，它們無法依靠自身塑造結果。

哈珀稱，對加拿大來說，一個挑戰是防止中國國有企業控制加方的資源領域，他此前領導的政府已經採取相應的防止措施。他表示，加拿大不應該允許華為或中興這樣的中國科技巨頭參與其核心數據和科技服務，包括5G無線網絡的開發。哈珀在發言的大部分時間裡，並沒有具體談及特魯多政府的行對華政策。

哈珀強調，即使在他在任時，關於支持將華為排除在加拿大5G網絡之外決定的證據也是壓倒性的。他說，“每個與安全（問題）有關的人都是斷然拒絕，就像沒有辯論一樣”。就華為5G設備在加拿大的應用問題，特魯多政府尚未給予明確答覆，雖已公開表示仍在進行審查，但沒有提出何時能就此問題作出決定的日期。

哈珀說，他認為中國和西方之間的“技術分叉”是不可避免的，因為兩個社會對技術的態度截然不同。他說，在西方國家，人們擔心“隱私、監控、大科技公司對個人數據的使用”。與此同時，“整個中國的技術體系都是為此而設計的”，他說。