德國兩州議會選舉：綠黨和社民黨獲勝 基民盟雙雙慘敗

德國的2021年是個超級選舉年，有六個州議會選舉，9月26日將舉行德國國會大選。

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本周日，超級選舉年開鑼，萊法州和巴符州舉行了州議會選舉。當天18點投票結束後，德國電視一台很快報道說，根據暫時的統計，巴符州現任綠黨籍州長克萊奇曼和萊法州現任社民黨籍州長德萊爾全都選舉獲勝。他們兩位都是頗受歡迎的州長。

今年，兩州選民投票率大約都占65%。但由於新冠疫情，郵政投票者在兩州佔了半數或半數以上。這使選票統計需要的時間更長。根據德國電視一台和電視二台當晚公布的暫時統計結果，兩位頗受歡迎的州長全都再選獲勝。巴符州由綠黨領導的綠黑聯盟和萊法州由社民黨領導的紅綠黃聯盟全都可以繼續執政。

右翼民粹選項黨在兩州都有微小的損失，但在兩州都有望保持第三大黨的地位。在兩州損失慘重的都是是默克爾所在的基民盟。在巴符州，基民盟甚至打破1950年以來最低記錄。基民盟秘書長塞米爾當晚承認了基民盟的失敗。

就在選舉前不久，兩位基民盟議員在為德國企業牽線搭橋向中國購買口罩時，向德國企業收取了數十萬歐元的回扣。醜聞曝光後，基民盟聲望大跌。多方認為，這不利於基民盟的選舉。但最大黨基民盟似乎江郎才盡，無力抵抗新冠病毒第三波大流行，也讓一些民眾感到失望。

人們當然希望，從州議會選舉看到9月德國國會大選的走向。柏林出版的《每日鏡報》認為，由於新冠感染數據重又上升，以前是楷模的德國政府似乎無力抗擊第三波疫情，給人們帶來了心靈創傷，導致人們對執政大黨基民盟抗疫無方的失望。基民盟不斷失去民心，證明了這一點。9月26日的國會大選，誰能獲勝，目前尚難定奪。可以肯定的是，有闖勁，有遠見，能給德國帶來新未來的黨派將贏得選舉。不能指明未來道路的保守黨派會成為輸家。