約翰遜要加強網絡防禦 英新報告據稱將俄羅斯視為最大國家威脅

英國首相約翰遜（Boris Johnson）3月13日通過首相府聲明表示，英國需要提高防禦外敵進行網絡攻擊的能力。他說，新技術的影響將堪比一個世紀前空軍的出現。約翰遜是在英國政府下周將公布期待已久的國防外交綜合審查報告之前發表的這一評論，該報告被稱為自冷戰以來英國最重大的戰略報告。

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約翰遜在聲明中說，“網絡力量正在徹底改變我們的生活和打仗的方式，就像100年前的空中力量一樣”。他將於下周二向英國議會提交一份國家安全戰略的長期審查報告。首相府說，“審查將闡述網絡技術對我們生活方式的重要性，無論是在戰場上擊敗敵人，讓互聯網變得更安全，還是開發尖端科技改善人們的生活”。2019年，英國在國防方面的支出為590億美元，占其GDP的2.1%，高於其他歐洲大國，但遠低於美國軍費3.5%GDP的支出。

就媒體報導新戰略包含裁軍計畫，英國國防部周六回應指，相關報導“在現階段僅是猜測”。約翰遜說，英國國家網絡部隊，包括間諜、國防官員和科學家將在英格蘭北部建立一個永久性基地，因為政府試圖促進倫敦以外的地區發展。其將針對的威脅包括外國防空系統和英方認為是嚴重罪犯或恐怖分子的人的通訊裝置。

英國《每日郵報》14日報導稱，在將於周二宣布的這一報告中，英國將把俄羅斯視為“敵對國家”，把中國主要當作商業 “競爭對手”。這份100頁的報告題為“競爭時代的全球英國”。一位消息人士告訴該報說，“俄羅斯是一個敵對國家，中國是一個全球性的挑戰。對中國的做法是：必要時競爭，可能時合作，必要時反制”。